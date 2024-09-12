The Times узнала возможное решение Байдена по ударам Киева вглубь России
Президент США Джо Байден может согласиться на то, чтобы Украина использовала британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp, но не американские ATACMS для ударов по целям на территории России, пишет The Times со ссылкой на два источника, осведомленных об обсуждении этого вопроса.
Собеседники издания, работающие в правительствах разных стран, назвали вероятным, что такой подход возобладает по итогам визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми.
Великобритания и Франция поддерживают точку зрения, что с Украины надо снять ограничения по применению дальнобойного оружия, но пока что такое решение блокируют США, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта, говорится в материале.
Ранее в четверг, 12 сентября, президент Владимир Путин предупредил, что если для ударов по России будет использовано оружие большой дальности, то это «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
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