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Военная операция на Украине ,  
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The Times узнала возможное решение Байдена по ударам Киева вглубь России

The Times: Байден может разрешить Украине бить по России неамериканским оружием
Сюжет
Военная операция на Украине
Вашингтон не станет возражать, если Киев будет применять британские или французские ракеты, но не американские ATACMS, сказали собеседники издания. Однако решение пока не принято. Путин предупредил о последствиях таких решений
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Mike Segar / Reuters)

Президент США Джо Байден может согласиться на то, чтобы Украина использовала британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp, но не американские ATACMS для ударов по целям на территории России, пишет The Times со ссылкой на два источника, осведомленных об обсуждении этого вопроса.

Собеседники издания, работающие в правительствах разных стран, назвали вероятным, что такой подход возобладает по итогам визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми.

Великобритания и Франция поддерживают точку зрения, что с Украины надо снять ограничения по применению дальнобойного оружия, но пока что такое решение блокируют США, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта, говорится в материале.

Ранее в четверг, 12 сентября, президент Владимир Путин предупредил, что если для ударов по России будет использовано оружие большой дальности, то это «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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