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Военная операция на Украине ,  
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В США заявили о внимании к словам Путина о последствиях ударов по России

Сюжет
Военная операция на Украине
Мэттью Миллер
Мэттью Миллер (Фото: Celal Gunes / Anadolu / Reuters)

Американские власти фиксируют заявления российского президента Владимира Путина о возможном участии стран Запада в боевых действиях на Украине и последствиях для них, заявил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер. Трансляцию пресс-конференции пресс-служба ведомства вела в YouTube.

«Мы уделяем пристальное внимание всему, что он говорит [по этой теме]», — сказал Миллер.

В то же время, по словам представителя Госдепа, Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную поддержку, а также участвовать в международной коалиции по помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Путин предупредил о последствиях ударов по России дальнобойным оружием
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12 сентября Путин заявил, что использование дальнобойного западного оружия для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По его словам, Киев не способен наносить такие удары самостоятельно: они возможны только при использовании данных со спутников НАТО, которыми тот не располагает. Кроме того, только военнослужащие блока могут вносить полетные задания, сказал Путин.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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