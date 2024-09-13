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Выборы президента США ,  
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Папа римский Франциск заявил, что и Трамп, и Харрис «против жизни»

Сюжет
Выборы президента США
Папа римский не смог ответить на вопрос, за кого нужно проголосовать католикам из США. По его мнению, оба кандидата — «против жизни». Трампа он обвинил в жестокости по отношению к мигрантам, а Харрис упрекнул за поддержку абортов
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп оба выступают «против жизни», заявил папа римский Франциск в ходе беседы с журналистами во время полета из Сингапура в Рим.

«Оба против жизни: и тот, кто выбрасывает мигрантов, и тот, кто убивает детей», — сказал понтифик, отвечая на вопрос, какой совет он мог бы дать католику в США по поводу голосования на президентских выборах.

«В современной политике обычно говорят, что не голосовать — это плохо, это нехорошо. Нужно голосовать и выбирать меньшее зло. Кто меньшее зло, та леди или тот джентльмен? Каждый по совести должен подумать и сделать свой выбор», — заключил папа римский.

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Политика
Дональд Трамп

Трамп известен жесткой позицией по отношению к мигрантам. Как писала The New York Times (NYT) со ссылкой на советников республиканца, в случае избрания на пост он планирует реализовать «невиданные в американской истории» меры по борьбе с нелегальной миграцией. Так, он может «чрезвычайно» расширить жесткую политику в отношении мигрантов, которая применялась в течение его первого срока. В частности, запретить въезд мигрантам из определенных «проблемных» стран, где большинство жителей — мусульмане, а также проводить массовые рейды и начать строительство лагерей для ожидающих депортации.

Харрис известна как активная сторонница отмены федеральных запретов на аборты. На недавних дебатах с Трампом она предупредила, что в случае избрания главой государства тот повсеместно запретит аборты в стране. «Запрещать аборты — это оскорбление женщин Америки», — подчеркнула тогда Харрис.

Папа римский Франциск заявил, что и Трамп, и Харрис «против жизни»
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Выборы президента США пройдут меньше чем через два месяца — 5 ноября. Согласно опросу Reuters и компании Ipsos, опубликованному 12 сентября, голос за Харрис готовы отдать 47% опрошенных, за Трампа — 42%. Преддебатный опрос The New York Times и Siena College показывал небольшое преимущество республиканца — 48% против 47%.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Папа римский Дональд Трамп Камала Харрис выборы президента США мигранты аборты
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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