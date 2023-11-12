Трамп собрался депортировать миллионы мигрантов при избрании президентом

Трамп известен жесткой позицией по отношению к мигрантам. Его советники рассказали The New York Times, что в случае избрания президентом он планирует более радикальные меры по борьбе с миграцией, чем в свой первый срок на посту

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания на пост планирует реализовать «невиданные в американской истории» меры по борьбе с нелегальной миграцией, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на советников Трампа. Среди них есть Стивен Миллер — разработчик мер против мигрантов первого президентского срока Трампа (2017-2021).

Как сообщает издание, кандидат может «чрезвычайно» расширить жесткую политику в отношении мигрантов, которая применялась в течение его первого срока.

Речь идет о таких мерах, как:

запрет на въезд мигрантам из определенных «проблемных» стран, где большинство жителей — мусульмане;

отказ во въезде в связи с угрозой распространения инфекционных заболеваний, например, туберкулеза (в период пандемии действовал такой запрет из-за коронавируса);

массовые рейды для поиска людей без документов;

упрощение самого процесса высылки;

строительство лагерей, где ожидающих депортации будут содержать под стражей (на это планируется выделить средства из военного бюджета);

отмена виз для иностранных студентов, участвовавших в митингах в поддержку палестинцев;

усиление проверок заявителей на получение виз;

лишение людей статуса, разрешающего временное проживание в США по гуманитарным соображениям;

отмена возможности получения гражданства по рождению на территории страны для детей родителей, у которых не было документов и т. д.

«Любые активисты, которые хоть в малейшей степени сомневаются в решимости президента Трампа, совершают серьезную ошибку: Трамп задействует огромный арсенал федеральных полномочий для осуществления самых впечатляющих мер по подавлению миграции», — сказал Миллер.

В первый срок Трампа, как отмечает NYT, из США высылали по несколько сотен тысяч человек в год, что сравнимо с цифрами в период власти других президентов.

Действующий президент Джо Байден, который также планирует участвовать в выборах 2024 года, после прихода в Белый дом смягчил политику в отношении миграции, проблема с которой в США сохраняется. В течение 2023 года не раз фиксировался рост числа желающих въехать в страну, наплыв, в частности, отмечается на границе с Мексикой.

Reuters сообщал, что складывающаяся ситуация может стать испытанием для Байдена в канун выборов. В мае этого года, когда прекратили действовать особые правила депортации, введенные при Трампе из-за пандемии COVID-19, администрация Байдена ввела новые требования (например, о депортации тех, кто не имеет права на убежище), но их эффективность — под вопросом.