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Выборы президента США ,  
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Трамп сумел неожиданно обогнать Харрис по популярности среди американцев

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Выборы президента США
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. По результатам опроса NYT Трамп сумел обогнать Харрис на 1 п.п., хотя до этого опросы показывали незначительное преимущество кандидата от демократов
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Республиканец Дональд Трамп вырвался вперед в предвыборном опросе The New York Times/Siena College, опережая кандидата от Демпартии Камалу Харрис на один процент. На данный момент за Трампа голос готовы отдать 48% опрошенных, за Харрис — 47%, оставшиеся ответили, что не знают, за кого отдадут свой голос.

В списке были и другие кандидаты, которые в итоге не будут принимать участие в выборах или будут баллотироваться от независимых партий. Среди них были Роберт Ф. Кеннеди-младший (республиканец), Джилл Стайн (от Партии зеленых), Корнел Уэст (независимый кандидат) и Чейз Оливер (от Либертарианской партии).

Как отмечает главный политический аналитик NYT Нейт Кон, такой результат стал «немного неожиданным» для него. Ослабление позиций Харрис за последние недели он объяснил тем, что с момента выбывания из гонки президента Джо Байдена у нее был «медовый месяц» — пик популярности среди избирателей, а теперь поддержка Харрис постепенно снижается вместе со снижением эффекта от ее выдвижения.

Трампа, по словам Кона, избиратели считают «кандидатом на перемены в стране, которая хочет перемен».

Опрос был проведен среди 1695 зарегистрированных избирателей с 3 по 6 сентября 2024 года среди всех возрастных групп.

Отвечая на вопрос о том, за кого люди голосовали на выборах 2020 года, большинство (40%) ответили, что за Байдена, еще 20% сказали, что не голосовали.

Кроме этого, американцев спросили об их отношении к тому, сможет ли Америка «вернуться на правильный путь в течение следующего десятилетия». Вариант «очень оптимистично смотрю на это» выбрали 20%, «несколько оптимистично» — 50%, «несколько пессимистично», так же как и «очень пессимистично», — по 11%.

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Политика

В США 5 ноября состоятся очередные президентские выборы. Действующий глава государства и ведущий кандидат от Демократической партии США Джо Байден выбыл из гонки в конце июля, всего за три с небольшим месяца до даты голосования. Его место заняла вице-президент Камала Харрис, которая не пользовалась большой популярностью за время работы в Белом доме и неоднократно подвергалась критике, в том числе за неспособность существенно продвинуться в порученных ей миграционных вопросах.

Тем не менее, согласно усредненным данным портала FiveThirtyEight (проект телеканала ABC), по состоянию на 5 сентября отрыв кандидата от Демпартии составлял чуть более 3 п.п. — 47,2% у Харрис против 44,1% у Трампа.

Текущие опросы общественного мнения указывают на крайне близкие позиции Харрис и Трампа во всех колеблющихся штатах, кроме Северной Каролины: там лидирует республиканец. Как пишут CNN и The Washington Post, основная борьба развернется в Джорджии и Пенсильвании — разрыв между кандидатами там минимальный либо вообще отсутствует, а на рекламу в этих штатах оба предвыборных штаба тратят существенно больше, чем в 48 других.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Камала Харрис Дональд Трамп выборы президента США опросы New York Times
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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