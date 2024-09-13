Почему Ким Чен Ын решил увеличить ядерный арсенал КНДР по экспоненте

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил предприятие по производству ядерных бомб и пообещал «экспоненциально» увеличить ядерный арсенал страны. При чем здесь выборы в США и Дональд Трамп — в статье РБК

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Зачем Ким посещал ядерные объекты

13 сентября северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Институт ядерных вооружений и базу производства радиоактивных материалов (когда это произошло и где расположены институт и база, агентство не уточнило, хотя обнародовало фотосъемку с объекта). Ким, как уточняет ЦТАК, ознакомился с производством ядерных бомб и материалов, а также «наметил перспективный план» по его увеличению. «Если мы хотим экспоненциально увеличить ядерный арсенал самообороны в соответствии с линией строительства ядерных сил нашей партии, мы не должны останавливаться на достигнутом», — приводит ЦТАК слова Кима.

В Южной Корее эти заявления осудили, обвинив КНДР в незаконном развитии ядерного оружия и нарушении резолюций Совета безопасности ООН. «Любая ядерная угроза или провокация со стороны Северной Кореи встретит подавляющий и решительный ответ со стороны нашего правительства и армии, основанный на прочном сдерживании со стороны союза Южной Кореи и США», — заявили в Министерстве объединения Республики Корея (цитата по южнокорейскому агентству Yonhap). Япония не стала отдельно комментировать визит Кима на базу — Токио заявил, что «ракетно-ядерная программа Северной Кореи угрожает миру и безопасности Японии и мирового сообщества» и что вместе с союзниками будет следить за ситуацией.

Американская и южнокорейская разведки считают, что КНДР обогащает уран на двух площадках — это ядерный комплекс «Йонбён» (провинция Пхёнан-Пукто на северо-западе страны) и объект «Кансон» неподалеку от Пхеньяна; не исключено, что есть и другие. Yonhap обращает внимание, что это первый случай за 14 лет, когда Пхеньян официально упомянул площадку по производству обогащенного урана для ядерных бомб. Последняя информация на этот счет была представлена северокорейскими властями в 2010 году, когда в «Йонбён» прибыла группа американских ученых во главе с Зигфридом Хекером, в то время директором Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета (с 2004 по 2010 год ученый посещал КНДР семь раз).

О том, что объекты в «Йонбёне» активно работают, в июне сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Гендиректор агентства Рафаэль Гросси сообщил совету управляющих, что в «Йонбёне» постоянно работает реактор мощностью 5 МВт и центрифуга; в конце февраля начались работы над пристройкой к главному зданию комплекса «Кансон» (сейчас завершены). Положение на главном испытательном полигоне Пунгери (север страны) оставалось прежним: он в состоянии готовности к новому ядерному испытанию.

В конце 2023 года эксперты сообщили, что на объекте в «Йонбёне» начал действовать экспериментальный реактор на легкой воде (Light Water Reactor — LWR). Гросси тогда рассказал, что МАГАТЭ наблюдала сильный сброс воды из системы охлаждения LWR — это значит, что реактор введен в эксплуатацию. По словам главы МАГАТЭ, дальнейшее развитие ядерной программы КНДР, в том числе за счет создания легководных реакторов, — это нарушение резолюций Совета безопасности ООН. Глава МАГАТЭ призвал Пхеньян выполнять свои обязательства и сотрудничать с агентством (сейчас его экспертов КНДР не впускает).

История развития ядерной программы КНДР Старт северокорейской ядерной программы относят к середине 1950-х годов. Тогда КНДР подписала соглашения о сотрудничестве в области мирного атома с СССР и Китаем и построила в уезде Йонбён Ядерный научно-исследовательский центр. В 1974 году Пхеньян стал членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), получив доступ к его материалам, в 1985-м страна подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а в 1992-м заключила с МАГАТЭ соглашение о гарантиях, которое предоставило агентству доступ к ядерным объектам страны. Тогда же КНДР и Республика Корея подписали Совместную декларацию о безъядерном статусе Корейского полуострова — к 1991 году из Южной Кореи полностью вывезли американское ядерное оружие. В 1993 году, после того как годом ранее МАГАТЭ обнаружило, что Северная Корея производит больше плутония, чем утверждала, и потребовало провести дополнительные инспекции в двух хранилищах в «Йонбёне», КНДР начала процедуру выхода из ДНЯО, а в 1994-м вышла из МАГАТЭ. Кризис урегулировали в том же году — в Женеве США и КНДР подписали рамочное соглашение, согласно которому Пхеньян останавливал развитие своей атомной энергетики, снова входил в соглашение о гарантиях с МАГАТЭ и приостанавливал выход из ДНЯО. США в ответ обещали построить в стране два реактора на легкой воде и поставлять для их работы мазут. Для выполнения договора была создана Организация развития энергетики на Корейском полуострове (Korean Peninsula Energy Development Organization — KEDO), куда вошли Евросоюз, США, Южная Корея и Япония. Из-за разногласий между Пхеньяном и Вашингтоном КНДР продолжила тайно развивать ядерную программу, а строительство реакторов продвигалось медленнее, чем договаривались, — работа зашла в тупик. В 2002 году КНДР заявила о возобновлении своей ядерной программы, а в 2003-м — об окончательном выходе из ДНЯО и соглашения с МАГАТЭ. В 2005 году Пхеньян заявил о наличии у него ядерного оружия, которое предназначено «исключительно для самообороны и сдерживания». После того как в 2006-м страна провела первое ядерное испытание, Совет Безопасности ООН ввел в отношении КНДР санкции (в дальнейшем он расширял их еще пять раз). В 2012 году в Конституции республики внесли поправку, что КНДР — ядерная держава. В 2022-м был принят закон, который разрешает наносить ядерные удары по противнику в случае угрозы атаки на стратегические объекты КНДР.

Заявление Ким Чен Ына и публикация его фотографий с ядерного объекта совпала с визитом в Пхеньян российской делегации во главе с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. На сайте ведомства отмечено, что между делегациями состоялся «предметный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки», но не уточняется, обсуждалось ли решение Пхеньяна нарастить ядерный арсенал. У Шойгу также была встреча с Кимом.

Как КНДР наращивает военные приготовления

Северокорейский лидер не в первый раз заявляет о необходимости «с большей скоростью и уверенностью» готовиться к войне. Ситуация на Корейском полуострове последовательно ухудшается последние три года, и с 2019-го внешняя политика КНДР претерпела фундаментальные изменения. После провала ханойских переговоров о денуклеаризации, инициированных 45-м президентом США Дональдом Трампом, и последующим приходом в Белый дом демократической администрации Пхеньян отказался от нормализации отношений со США и сделал ставку на сближение с Москвой. В 2019 и 2023 годах Ким дважды посетил российский Дальний Восток, а в июне 2024-го Владимир Путин нанес ответный визит.

Особое недовольство Кима вызывает укрепление военных союзов США с Японией и Южной Кореей, а также развитие их трехстороннего партнерства, нацеленного на сдерживание КНДР. Этот фактор наряду с воинственной риторикой нового консервативного правительства Южной Кореи привели к тому, что в январе 2024 года Ким Чен Ын заявил о невозможности воссоединения двух Корей и призвал внести поправки в Конституцию, чтобы закрепить статус Сеула как главного противника. В прогнозах погоды северокорейские государственные каналы стали перестали показывать Корейский полуостров как единое целое, была демонтирована «Арка воссоединения» двух Корей в Пхеньяне.

На пленуме Центрального комитета Трудовой партии в конце декабря 2023 года Ким «поставил боевые задачи перед Народной Армией, областями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны по дальнейшему ускорению усовершенствования подготовки к войне». Свое решение он объяснил провокациями «США и их сателлитов». Ким в последние месяцы посетил несколько военных баз и армейских подразделений, а также отдал приказы о подготовке офицеров, наращивании учений, «квантовом скачке» в производстве вооружений и боеприпасов, а также об открытии новой военно-морской базы для «крупных надводных и подводных кораблей».

В конце июня Корейский институт национального объединения в Сеуле проанализировал мероприятия с участием лидера КНДР в период с марта по май 2024 года, разделив их по темам — политика, экономика, военная сфера и другое. Исследователи обнаружили, что хотя Ким стал чаще появляться на публике (рост на 59% по сравнению со средним показателем за 2021 — 2023 годы), все больше внимания он уделяет военным делам — им были посвящены 19 из 33 мероприятий в этот период. Ким особо пристально следил за завершением зимних военных маневров и за март посетил пять учений, лично испытав новую модель танка.

В последние два года КНДР существенно нарастила количество ракетных пусков. В частности, состоялось три пуска межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон-18» — в апреле, июле и декабре 2023 года. 12 сентября, после перерыва в более чем два месяца в испытаниях, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в аквартории Японского моря. Северная Корея также испытывает и внедряет все новые виды вооружений и технологий: подводные ядерные беспилотники, гиперзвуковые ракеты, твердотопливные ракетные двигатели и тактические ракеты со сверхкрупной боеголовкой весом 4,5 т.

Почему ядерная риторика Кима связана с Трампом

Заявления северокорейского руководства следует рассматривать и в контексте приближающихся президентских выборов в США. Ким рассчитывает на возвращение в Белый дом Трампа, с которым у него сложились теплые отношения, несмотря на провал переговорного процесса в Ханое. Победа Трампа на выборахтакже может внести разлад в отношения Вашингтона и Сеула: в годы своего президентства республиканец крайне скептично высказывался об азиатских союзниках США, которых он назвал «любителями покататься за чужой счет». В 2019 году Трамп потребовал, чтобы Южная Корея в пять раз увеличила выплаты США за то, что те держат в стране свои военные силы, — до $5 млрд в год.

До ухода республиканца из Белого дома вопрос так и остался нерешенным; администрация Байдена удовлетворилась повышением выплат всего на 13,9%. В апреле нынешнего года стороны досрочно приступили к переговорам на эту тему и продлении соответствующего Соглашения об особых мерах, которое истекает в 2025 году, опасаясь, что при Трампе переговоры вновь зайдут в тупик. В феврале The New York Times сообщила, что во время своего первого президентства Трамп рассматривал возможность вывести американские войска из Южной Кореи, но его отговорили. Эту же информацию в своих мемуарах подтвердил бывший министр обороны Марк Эспер. NYT отмечает, что уже покинув Белый дом Трамп обещал: вывод американских войск с полуострова «станет приоритетом на второй срок, если Южная Корея не будет больше компенсировать» расходы Вашингтона на обеспечение ее безопасности.

Возросшая военная активность и воинственная риторика северокорейского лидера призваны усилить давление на Соединенные Штаты, Южную Корею и других их союзников в период их наибольшей хрупкости и слабости; они также могут обеспечить Пхеньяну сильные позиции за столом переговоров по деэскалации, если новая американская администрация к ним вернется, считает преподаватель Университета Лидса и Эдинбургского университета Роберт Уинстенли-Честерс. Эксперт также предположил, что демонстрация посещенного Кимом ядерного объекта призвана показать: вопреки всем сложностям Северная Корея продолжает развивать свой ядерный потенциал и теперь располагает мощностями по обогащению урана для производства новых боеголовок.

«Северная Корея рассматривает свой ядерный потенциал как надежную страховку от враждебного иностранного вмешательства или попыток способствовать смене режима. Она будет использовать его, если режим окажется под угрозой, и хотела бы, чтобы ее враги знали об этом», — подчеркнул Уинстенли-Честерс. По его мнению, Пхеньян может обсуждать свой отказ от ядерного оружия лишь в одном случае — если США также закроют свой «ядерный зонтик» над Восточной Азией и выведет войска из Южной Кореи. Заинтересован ли Трамп в такой интерпретации ядерного разоружения, непонятно.

Повышение ставок со стороны КНДР наряду с возможным возвращением Трампа в Белый дом также может подстегнуть в Южной Корее дискуссии, не стоит ли ей обзавестись собственным ядерным оружием: с подобной идеей уже выступили южнокорейские эксперты и политики, включая президента Юна Сок Ёля. Впрочем, учитывая, что Сеул и прежде сталкивался с военным давлением и демонстрацией Пхеньяном своего ядерного потенциала, но все равно сохранял безъядерный статус, подобное решение может быть принято далеко не сразу, резюмировал Уинстенли-Честерс.