Как Ким Чен Ын готовит передачу власти дочери

Как Ким Чен Ын готовит передачу власти дочериЮжнокорейская разведка считает, что Ким Чжу Э активно обучают государственному управлению
Что южнокорейская разведка узнала о возможном транзите власти
29 июля южнокорейская Национальная разведывательная служба (НРС) провела для депутатов национального парламента закрытый брифинг, посвященный ситуации в Северной Корее. Часть обнародованных на нем данных стала известна журналистам. В частности, по данным НРС, лидер КНДР Ким Чен Ын активно готовит свою среднюю дочь Ким Чжу Э к тому, чтобы она в будущем стала управлять страной: вероятная преемница уже якобы проходит соответствующее обучение. Аналитики разведки, в частности, обращают внимание на используемый в отношении дочери Кима титул «хяндо», который буквально переводится как «проводник», но в лексиконе КНДР означает «освещающий путь вперед в революционной борьбе» или «великий руководящий исполин» и используется по отношению к лидерам или их преемникам.
К выводу, что именно Ким Чжу Э может стать преемницей северокорейского лидера, южнокорейскую разведслужбу подтолкнуло и ее частое появление на публике. По подсчетам профильного портала NK Leadership Watch, с ноября 2022 года она приняла участие в 29 мероприятиях — наблюдала за маневрами, пусками баллистических ракет «Хвасон-17» и «Хвасон-18», подготовкой к запуску первого разведывательного спутника КНДР, участвовала в банкетах и церемониях открытия жилых комплексов. Последний раз она появлялась на публике 15 мая, сопровождая отца на открытии нового жилого квартала в Пхеньяне. НРС отдельно отметила сам характер мероприятий, на которых лидера КНДР сопровождала его дочь, — около 60% из них имели отношение к военной тематике.
«[Власти КНДР] калибруют уровень пропаганды и частоту ее выступлений, принимая во внимание реакцию общественности на нее», — сказал журналистам депутат от правящей партии «Сила народа» Ли Сон Квун.
О возможности наследования власти от отца к дочери еще в марте заявило Министерство объединения Южной Кореи, курирующее отношения с Пхеньяном. Аргументом стала эволюция титулов, используемых печатью КНДР по отношению к Ким Чжу Э: сперва ее называли «любимым», затем «уважаемым» ребенком лидера, позже в статьях стала также встречаться формулировка «генерал утренняя звезда» (так же в юности называли Ким Чен Ына) и, наконец, с середины марта — «хяндо».
Аналитики НРС, однако, полагают, что Ким еще не сделал окончательный выбор и может переменить свое мнение.
СМИ КНДР тему преемничества, естественно, не затрагивают. Они даже не раскрывают имени дочери Кима — о том, что ее зовут Ким Чжу Э, рассказал американский баскетболист Деннис Родман, неоднократно посещавший КНДР и встречавшийся с Кимом. По словам знаменитости, они стали «друзьями на всю жизнь» и во время поездки в 2013 году ему дали подержать на руках недавно появившуюся на свет дочь северокорейского лидера, назвав ее Чжу Э (впрочем, существуют версия, что Родман ошибся и ребенка зовут Ын Чжу). Неизвестен и точный возраст девочки: она родилась в 2012 или в 2013 году, и ей может быть от 10 до 12 лет. Старший сын Кима, предположительно, родился в 2010-м, а младшая дочь — в 2017-м (власти и СМИ КНДР, впрочем, никогда официально не подтверждали их существование).
Сам Ким достаточно молод — в январе ему исполнилось 40 лет. Но НСР обращает внимание на его избыточный вес: он может весить около 140 кг, что повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний — от них умерли отец и дед нынешнего лидера КНДР, Ким Чен Ир и Ким Ир Сен, хотя и в пожилом возрасте.
В 2020 и 2021 годах Ким Чен Ир несколько раз не появлялся на публике довольно длительное время, что породило слухи о его серьезных проблемах со здоровьем. НСР также утверждает, что еще в 30-35 лет у Кима стали появляться симптомы гипертонии и диабета, а Пхеньян якобы пытается приобрести западные лекарства для лечения своего лидера. Из-за закрытости КНДР подтвердить достоверность подобной информации невозможно.
Как северокорейское общество и элиты отнесутся к женщине-лидеру
С момента образования КНДР в 1948 году ей руководили исключительно мужчины — три поколения Кимов. Не всегда преемниками становились именно старшие дети: нынешний глава государства был третьим по счету сыном Ким Чен Ира, что, как и довольно юный возраст (на момент смерти отца ему было 27 лет), не помешало ему возглавить страну.
На руководящие посты в КНДР пусть и редко, но назначаются женщины: например, сестра лидера Ким Ё Чжон занимает должность заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи. Глава МИД КНДР также женщина — Чхве Сон Хи; в июле 2024 году Ким Чен Ын назначил председателя ЦК Социалистического союза женщин Кореи Ким Чен Сун главой отдела общественных организаций Трудовой партии Кореи — она стала первой женщиной на этом посту.
Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов считает выводы южнокорейской разведки о выборе Ким Чжу Э в качестве преемницы лидера КНДР преждевременными — во многом из-за ее пола. «В северокорейском обществе идеи чучхе, безусловно, важны, но столетиями корейцы жили в координатах конфуцианских ценностей, и женщина во главе государства для большинства корейцев будет не то чтобы неприемлема, но им будет крайне сложно это принять», — пояснил он. Эксперт также напомнил, что происходящее в семье лидера КНДР старательно держится в тайне, и южнокорейская разведка вряд ли может судить с уверенностью о планах Кима.
Кореевед, преподаватель Университета Лидса и Эдинбургского университета Роберт Уинстенли-Честерс считает, что северокорейскому обществу будет не так уж трудно привыкнуть к мысли о женщине-лидере. В КНДР существуют важные женские ролевые модели, связанные с революционным прошлым и историей страны: мать Ким Ир Сена Кан Бан Сок и его первая жена Ким Чен Сук, в честь которых названы некоторые северокорейские учреждения, совхозы и фабрики. «Таким образом, северокорейцы не исключают возможности существования влиятельных женщин или принятия ими руководящих ролей», — отметил Уинстенли-Честерс в разговоре с РБК.
По его мнению, процесс подготовки Ким Чжу Э будет напоминать ситуацию с Ким Чен Иром: второго лидера КНДР готовили к власти около десятилетия, постепенно назначая на важные партийные должности и позволяя набраться опыта. Назначение председательницы ЦК Социалистического союза женщин Кореи Ким Чен Сун главой отдела общественных организаций ТПК может быть частью подготовки почвы для транзита власти, а также подбором наставников, которые могли бы оказать поддержку Ким Чжу Э на посту главы государства. «Ким Ё Чжон, сестра Ким Чен Ына, и ее важная роль в северокорейской политике вполне могли бы также помочь развитию Ким Чжу Э в рамках институциональной структуры и системы руководства в Пхеньяне», — предположил Уинстенли-Честерс.
Он также отметил, что транзит власти в автократиях может сопровождаться неприятием элитами нового лидера и коллапсом политической системы. В истории КНДР власть от отца к сыну передавалась уже дважды без особых помех, несмотря на сомнения иностранных наблюдателей в способности Ким Чен Ына удержаться у власти в силу его юного возраста и малоопытности. «Если транзит будет хорошо спланирован, а элиты, партия и военные будут вовлечены в него и почувствуют, что сохранят свои позиции в структурах власти, то все снова получится, — сказал он. — Здоровье Ким Чен Ына нередко становится поводом для беспокойства, но он относительно молод, и транзит начинается рано. В этом смысле перспективы выглядят лучше, чем тогда, когда Ким Чен Ына готовили к переходу после того, как здоровье Ким Чен Ира резко ухудшилось, и было совершенно очевидно, что он сильно нездоров. Похоже, что в данном случае время на стороне Северной Кореи».
Воронцов полагает, что в случае, если Ким Чен Ын выберет в преемницы свою дочь, северокорейские элиты не станут этому препятствовать или пытаться прервать правление династии Кимов, поскольку напрямую связывают ее сохранение со своим выживанием. «Они заинтересованы в том, чтобы во главе государства оказался компетентный руководитель и желательно, чтобы это был мужчина, учитывая конфуцианский менталитет общества. Но главное, чтобы он был надежным и эффективным. Если будет дефицит среди мужской части династии Кимов, а какая-то женщина проявит выдающиеся личные качества и окажется достойной внимания, не исключаю, что элиты могут согласится и на нее. Но то, что они решат кардинально преобразить политическую систему и отказаться от института семьи Кимов, — крайне маловероятно», — резюмировал эксперт.
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