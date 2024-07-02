В КНДР испытали тактическую ракету со сверхкрупной боеголовкой

Главное управление ракетостроения КНДР провело успешные испытания новой тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4,5», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

У новой ракеты есть сверхкрупная боеголовка весом 4,5 тонн. «Испытательный запуск ракеты с тяжелой условной боеголовкой произведен на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км с целью подтверждения стабильности полета и точности попадания», — уточнили в ЦТАК.

Главное управление ракетостроения сообщило, что в июле продолжит производить испытательные запуски новой ракеты для подтверждения ее полетных особенностей на расстоянии до 250-километровой средней дальности, точности попадания и мощи взрыва сверхкрупной боеголовки.

В прошлый раз КНДР запустила баллистическую ракету 1 июля. Агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты в северо-восточном направлении из западного региона.

Одна из них пролетела около 600 км, прежде чем упасть в Японском море, вторая преодолела лишь 120 км, затем ее след исчез с радаров. По мнению комитета, вторая ракета «вела себя ненормально» на начальном этапе полета, и если бы она взорвалась в воздухе, обломки могли бы упасть на сушу.