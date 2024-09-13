Как выглядит завод КНДР по производству компонентов ядерного оружия. Фото
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с инспекцией на завод по производству материалов для ядерного оружия. Во время визита он поручил увеличить выпуск этих материалов. В частности, лидер страны посмотрел, как выглядит пункт управления на базе обогащения урана.
Северокорейское агентство ЦТАК опубликовало фотографии с места событий. На них Ким Чен Ын ходит по цеху с оборудованием в сопровождении нескольких военных и лиц в гражданском.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
По Земле ударит облако солнечной плазмы
Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области
Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»
Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%
Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области
Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос
Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов