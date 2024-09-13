Как выглядит завод КНДР по производству компонентов ядерного оружия. Фото

Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с инспекцией на завод по производству материалов для ядерного оружия. Во время визита он поручил увеличить выпуск этих материалов. В частности, лидер страны посмотрел, как выглядит пункт управления на базе обогащения урана.

Северокорейское агентство ЦТАК опубликовало фотографии с места событий. На них Ким Чен Ын ходит по цеху с оборудованием в сопровождении нескольких военных и лиц в гражданском.