ФСБ обвинила британских дипломатов в разведывательно-подрывной работе

Шестерых сотрудников британского посольства заподозрили в «разведывательно-подрывной работе». ФСБ считает, что директорат Восточной Европы и Центральной Азии британского МИДа добивается «стратегического поражения» России

ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Великобритании в Москве, из-за того, что в их работе нашли признаки разведывательно-подрывной деятельности.

В спецслужбе подчеркнули, что потребуют досрочного прекращения работы в России британских дипломатов при выявлении в их работе таких признаков.

Ведомство назвало директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании главной структурой, координирующей «подрывную политику» на российском направлении и в СНГ. По утверждению ведомства, после начала военных действий на Украине директорат был преобразован в спецслужбу, задачей которой стало «нанесение стратегического поражения» России.

Фотографии лишенных аккредитации британских дипломатов показали в эфире телеканала «Россия 24», их имена: Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел. Сотрудник ФСБ заявил, что дипломаты встречались с представителями организаций-иноагентов и назвал действия британцев «классическим шпионажем».

С мая 2023 года эту спецслужбу возглавляет Крис Аллан, который ранее работал в департаменте международной торговли и был послом Великобритании в Узбекистане.

В феврале ФСБ заявила, что неправительственная организация «Британский совет» (British Сouncil) причастна к разведдеятельности и вербовке беженцев, после чего комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела предложила Генпрокуратуре запретить той любую деятельность в России. Организация прекратила работу в стране по инициативе российской стороны еще в 2018 году.

Год назад, в сентябре 2023-го, МИД России выслал двух американских дипломатов за связь с россиянином, которого ФСБ обвинила в «конфиденциальном сотрудничестве» с США. По версии спецслужбы, по их заданию тот собирал данные о ходе военных действий на Украине и мобилизации.