В Госдуме предложили «выдворить» Британский совет и Deutsche Welle
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила Генеральной прокуратуре запретить Британскому совету (British Council) и немецкому вещателю Deutsche Welle (признан Минюстом иноагентом) любую деятельность в России. Об этом депутат-единоросс Василий Пискарев, возглавляющий комиссию, написал в телеграм-канале.
В августе Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать «нежелательной» в России иностранную организацию, учрежденную госструктурами зарубежных стран. Согласно прежней версии закона, «нежелательной» в России могла быть объявлена только неправительственная иностранная организация (НПО).
«В этой связи подготовили к направлению в Генеральную прокуратуру материалы об участии ряда таких структур в подрывной антироссийской деятельности», — написал Пискарев.
Британский совет, по мнению единоросса, «под прикрытием гуманитарных проектов осуществляющий в РФ разведывательную деятельность», а Deutsche Welle «не только активно штампует информационных диверсантов, в том числе из российских журналистов, но и проводит иные антироссийские медийные акции». В феврале ФСБ утверждала, что «Британский совет» причастен к разведдеятельности и вербовке беженцев. Эта неправительственная организация прекратила работу в России в марте 2018 года.
Парламентарий предложил внести их в список на «выдворение» и запретить им любую деятельность в стране, включая блокировку счетов, закрытие отделений и филиалов, запрет на распространение информационных материалов. «А для тех, кто с ними будет продолжать или налаживать сотрудничество, предусмотрена административная и уголовная ответственность», — заявил он.
На данный момент в перечне «нежелательных организаций» Минюста значатся 186 НПО.
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