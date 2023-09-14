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МИД объявил о высылке двух американских дипломатов

МИД России объявил о высылке первого и второго секретарей посольства США
Сюжет
Высылки дипломатов
Первого и второго секретарей посольства США признали персонами нон-грата и дали им неделю на выезд из России. По версии ФСБ, по их заданию экс-сотрудник консульства Штатов Шонов собирал данные о спецоперации и мобилизации
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России и сообщили, что два американских дипломата объявлены persona non grata и должны покинуть страну в течение 7 суток. Об этом сообщил МИД России на сайте.

Москва решила выслать из страны первого и второго секретарей американского посольства Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

«Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Р.Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в публикации.

Москва ожидает, что в Вашингтоне «сделают правильные выводы, воздержавшись от конфронтационных шагов», добавили в дипведомстве.

Роберт Шонов — бывший сотрудник консульства США во Владивостоке. Он имеет гражданство России. Шонова задержали и арестовали в марте по обвинению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК). Арест неоднократно продлевали, в последний раз — до 23 ноября. В конце августа ему предъявили обвинения.

По версии ФСБ, с сентября 2022 года Шонов по заданию Силлина и Бернстайна собирал информацию о ходе военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, а также «о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году». За это он получал денежное вознаграждение, утверждает спецслужба. На опубликованных ФСБ кадрах допроса Шонов признает свою вину.

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В спецслужбе также сообщили о планах допросить Силлина и Бернстайна по этому делу. Соответствующие повестки были направлены в посольство США в Москве.

Госдеп США призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию, согласно которой к дипломатам должны относиться с уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, свободу или достоинство.

Вашингтон осудил арест Шонова. В Госдепе заявили, что россиянин работал в генконсульстве во Владивостоке более 25 лет. После запрета Москвы нанимать россиян американским дипмиссиям, он перешел на работу в подрядную организацию. Единственной задачей Шонова на момент ареста было составление подборок материалов из общедоступных российских СМИ, заявили в ведомстве.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
высылка дипломатов Линн Трейси МИД Посольство США
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