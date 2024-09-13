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Военная операция на Украине ,  
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Украина объявила Монголии демарш в связи с визитом Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев глубоко разочарован решением Монголии не арестовывать Путина, сообщил украинский МИД. Улан-Батор объяснял, что придерживается нейтралитета и зависим от поставок энергоресурсов, Москва считает претензии Украины хамством
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух (Фото: Vyacheslav Prokofyef / Sputnik / Reuters)

МИД Украины объявил демарш главе департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, которая прибыла в Киев по вызову украинской стороны, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

«К монгольской стороне доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страны-подписанта Римского устава выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны», — сказано в сообщении.

Киев пообещал не оставить произошедшее без должной реакции и учесть решение в дальнейших действиях по развитию двусторонних отношений и при выработке Украиной позиции по поддержке Монголии в международных форматах. Вместе с тем, украинский МИД выразил надежду, что Монголия предпримет «действенные шаги для восстановления конструктивного характера традиционно дружественных украинско-монгольских отношений».

Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС
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Владимир Путин и&nbsp;Ухнаагийн&nbsp;Хурэлсух

МУС выдал ордер на арест Путина прошлой весной, российского президента заподозрили в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий на Украине.

Москва назвала это решение юридически ничтожным, поскольку в 2016 году Россия покинула юрисдикцию МУС. Следственный комитет завел уголовное дело против Хана и судей МУС, ведомство называло ордер имеющим «заведомо незаконный характер».

Монголия подписала основополагающий документ МУС — Римский статут. Эта страна стала первой из участниц суда, которую посетил Путин за полтора года после выдачи ордера на арест. Власти Монголии отказались арестовывать президента России, а позднее пояснили, что импортируют 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран и придерживаются нейтралитета.

В Кремле подчеркнули — создаваемые МУС преграды не станут ограничителями в развития отношений России с другими странами.

США не признают юрисдикцию суда и выражали понимание Монголии, «зажатой между двумя гораздо более крупными соседями», которая отказалась арестовывать российского президента.

Украинские власти критически отнеслись к решению Монголию: президент Владимир Зеленский возложил ответственность за произошедшее на весь мир, а МИД Украины охарактеризовал это как «тяжелый удар».

Комментарии украинской стороны глава российского МИДа Сергей Лавров назвал хамством. «Не будем еще забывать, что и после визита президента Индии Нарендры Моди в Россию Зеленский лично сказал, что Моди нанес смертельный удар по усилиям по урегулированию. Тем не менее индийский премьер все-таки потом съездил в Киев, и я уверен, что он объяснил Зеленскому, что приличные люди так себя не ведут. По крайней мере, надеюсь на это», — рассказал министр.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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