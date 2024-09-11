Зеленский обвинил весь мир в отказе Монголии арестовать Путина
Ответственность за отказ властей Монголии арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) во время его визита в республику лежит на всем мире, считает президент Украины Владимир Зеленский.
Он напомнил, что Монголия — подписант Римского статута, который обязывает страну исполнять решения МУС. «Должен работать Римский статут, но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И это ответственность не просто чья-то конкретная, это ответственность всего мира — остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются», — заявил Зеленский на международной конференции United for justice, его цитирует «Интерфакс Украина».
В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина, сочтя его ответственным за «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий на Украине. Москва назвала это решение юридически ничтожным, поскольку в 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС.
В Монголии объяснили отказ арестовать Путина энергетической зависимостью и политикой нейтралитета, сообщало Politico со ссылкой на представителя правительства страны.
Российский президент был в Монголии с официальным визитом 2 и 3 сентября. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя отказ Монголии арестовывать Путина, заявил, что «монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении».
Ордер, выданный Международным уголовным судом на арест российского президента, не станет «ограничителем» и не помешает развитию отношений с другими странами, заявил журналистам представитель главы государства Дмитрий Песков. «Глобальное большинство имеет гораздо более широкое видение перспектив международного сотрудничества, нежели шоры, заданные МУС», — сказал Песков.
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