 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ВЭФ-2024 ,  
0 
Эксклюзив

Лавров назвал хамством заявления Киева после визита Путина в Монголию

Сюжет
ВЭФ-2024
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров считает, что тема Международного уголовного суда является подтверждением политики двойных стандартов Запада. Он напомнил, что США угрожали МУС санкциями
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Софья Сандурская / Sputnik / Reuters)

Слова украинских официальных лиц в адрес третьих стран и их отношений с Россией иначе как хамством назвать сложно, заявил в интервью РБК на Восточном экономическом форуме глава МИД России Сергей Лавров.

Таким образом он прокомментировал выступление официального представителя МИД Украины Георгия Тихого. Последний назвал тяжелым ударом по правосудию отказ Монголии арестовывать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) и пригрозил Улан-Батору последствиями.

«Не будем еще забывать, что и после визита президента Индии Нарендры Моди в Россию Зеленский лично сказал, что Моди нанес смертельный удар по усилиям по урегулированию. Тем не менее индийский премьер все-таки потом съездил в Киев, и я уверен, что он объяснил Зеленскому, что приличные люди так себя не ведут. По крайней мере, надеюсь на это», — сказал российский министр.

Сергей Лавров — РБК: «На планете создалась революционная ситуация»
Политика
Сергей Лавров

Лавров заявил, что, по его мнению, тема МУС муссируется искусственно. По словам главы внешнеполитического ведомства, Запад в данном случае нисколько не стесняется двойных стандартов. Он напомнил, что в Афганистане были сотни жертв бомбардировок и МУС попытался заняться этим. Но США, которые не являются участниками Римского статута (о Международном уголовном суде), пригрозили санкциями.

«Совсем недавно история повторилась: когда МУС заикнулся о том, что надо объявить в розыск руководство Израиля, тут же ударили по рукам, и эти разговорчики затихли. На этом фоне, когда те же США требуют от всех стран выполнить свою святую обязанность и арестовать Путина, даже не искушенному в политике человеку понятно, насколько это не просто отдает двойными стандартами, а из них состоит», — сказал Лавров.

Ордер на арест Владимира Путина МУС выдал 17 марта 2023 года. Российский президент обвиняется в незаконном вывозе детей в Россию с занятых территорий в Донбассе. Помимо Путина обвинение выдвинуто и в адрес уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В Москве ордер МУС назвали ничтожным.

Госдеп США не стал осуждать Монголию за отказ арестовать Путина
Политика
Владимир Путин (справа) и&nbsp;Ухнаагийн Хурэлсух

Участниками МУС являются большинство стран Европы, Южной Америки и Африки, а также Австралия, Канада, Япония, Афганистан, Монголия. Украина соглашение подписала, но не ратифицировала, США и Россия из состава МУС вышли, а Китай, Индия, Турция изначально не присоединялись к соглашению.

Лавров назвал хамством заявления Киева после визита Путина в Монголию
Video

По правилам страна — участница МУС должна арестовать человека, на которого выдан ордер. Однако представитель правительства Монголии заявил изданию Politico, что в Улан-Баторе не стали выполнять это обязательство во время визита Путина в начале сентября, поскольку придерживаются политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях.

Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам

Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке

Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР

Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе

Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео

Путин прокомментировал задержание Дурова

Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO

Минфин оценил итоги обмена активами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Артем Филипенок Артем Филипенок, Илья Доронов
Сергей Лавров Нарендра Моди Монголия МУС Владимир Путин ВЭФ
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Госдеп США не стал осуждать Монголию за отказ арестовать Путина
Политика
Путин назвал Монголию союзником России
Политика
Медведев заявил, что Монголия «послала» МУС и ЕС из-за приезда Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 99,19 (+1,12) Инвестиции, 05 сен, 17:30 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 89,7 (+0,78) Инвестиции, 05 сен, 17:30
«Рухнет автопром — рухнет и Германия». Зачем VW собрался закрывать заводыPro, 08:34
Лавров назвал хамством заявления Киева после визита Путина в МонголиюПолитика, 08:31
Сергей Лавров — РБК: «На планете создалась революционная ситуация»Политика, 08:30
Песков заявил, что министры трудятся на пределе своих возможностейПолитика, 08:24
Фигуранты дела о взятке от экс-главы управления ЛУКОЙЛа признали винуОбщество, 08:20
Как никого не обидеть при планировании наследстваPro, 08:09
МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в Тульской областиОбщество, 08:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В России стартовали региональные выборы. Что важно знатьПолитика, 08:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:55
Песков заявил, что военной операцией Россия страхует будущие поколенияПолитика, 07:39
Врио губернатора Тульской области прибыл на место пожара на складеОбщество, 07:34
Страусы и танцплощадки в залог: «кредитные истории» от участников ВЭФБизнес, 07:30
Мьянма задумалась об обмене риса и масла на нефть и газ из РоссииПолитика, 07:23
Песков заявил, что Москва ответит на санкции против «России сегодня»Политика, 07:20