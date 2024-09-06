Лавров назвал хамством заявления Киева после визита Путина в Монголию

Сергей Лавров считает, что тема Международного уголовного суда является подтверждением политики двойных стандартов Запада. Он напомнил, что США угрожали МУС санкциями

Владимир Путин (Фото: Софья Сандурская / Sputnik / Reuters)

Слова украинских официальных лиц в адрес третьих стран и их отношений с Россией иначе как хамством назвать сложно, заявил в интервью РБК на Восточном экономическом форуме глава МИД России Сергей Лавров.

Таким образом он прокомментировал выступление официального представителя МИД Украины Георгия Тихого. Последний назвал тяжелым ударом по правосудию отказ Монголии арестовывать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) и пригрозил Улан-Батору последствиями.

«Не будем еще забывать, что и после визита президента Индии Нарендры Моди в Россию Зеленский лично сказал, что Моди нанес смертельный удар по усилиям по урегулированию. Тем не менее индийский премьер все-таки потом съездил в Киев, и я уверен, что он объяснил Зеленскому, что приличные люди так себя не ведут. По крайней мере, надеюсь на это», — сказал российский министр.

Лавров заявил, что, по его мнению, тема МУС муссируется искусственно. По словам главы внешнеполитического ведомства, Запад в данном случае нисколько не стесняется двойных стандартов. Он напомнил, что в Афганистане были сотни жертв бомбардировок и МУС попытался заняться этим. Но США, которые не являются участниками Римского статута (о Международном уголовном суде), пригрозили санкциями.

«Совсем недавно история повторилась: когда МУС заикнулся о том, что надо объявить в розыск руководство Израиля, тут же ударили по рукам, и эти разговорчики затихли. На этом фоне, когда те же США требуют от всех стран выполнить свою святую обязанность и арестовать Путина, даже не искушенному в политике человеку понятно, насколько это не просто отдает двойными стандартами, а из них состоит», — сказал Лавров.

Ордер на арест Владимира Путина МУС выдал 17 марта 2023 года. Российский президент обвиняется в незаконном вывозе детей в Россию с занятых территорий в Донбассе. Помимо Путина обвинение выдвинуто и в адрес уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В Москве ордер МУС назвали ничтожным.

Участниками МУС являются большинство стран Европы, Южной Америки и Африки, а также Австралия, Канада, Япония, Афганистан, Монголия. Украина соглашение подписала, но не ратифицировала, США и Россия из состава МУС вышли, а Китай, Индия, Турция изначально не присоединялись к соглашению.

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По правилам страна — участница МУС должна арестовать человека, на которого выдан ордер. Однако представитель правительства Монголии заявил изданию Politico, что в Улан-Баторе не стали выполнять это обязательство во время визита Путина в начале сентября, поскольку придерживаются политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях.