Госдеп США не стал осуждать Монголию за отказ арестовать Путина

Владимир Путин (справа) и Ухнаагийн Хурэлсух (Фото: Byambasuren Byamba-Ochir / EPA / ТАСС)

США понимают, в каком положении находится Монголия, и выражают ей поддержку, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.

Так он прокомментировал объяснение монгольских властей, почему они не стали арестовывать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Представитель правительства Монголии уточнил, что страна зависит от энергетики, импортируя 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних государств. Эти поставки имеют решающее значение для существования монгольского народа, отметили в правительстве.

«Мы не считаем, что какая-либо страна должна предоставлять Путину платформу. <...> Мы ожидаем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и поддерживать принципы Устава ООН», — сказал Миллер. Он добавил, что в США понимают положение, в котором находится Монголия, «зажатая между двумя гораздо более крупными соседями», но считают важным, чтобы власти страны продолжали поддерживать верховенство закона во всем мире.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина, сочтя его ответственным за «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий на Украине. Москва назвала это решение юридически ничтожным, поскольку в 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС. Подписавшие основополагающий для суда Римский статут страны обязаны выполнить ордер МУС и арестовать Путина, если он появится на их территории. В 2023 году российский президент не приехал на саммит БРИКС в ЮАР, которая тоже обязалась подчиняться МУС.

Путин прибыл в Улан-Батор с официальным визитом 2 сентября. Монголия за полтора года с момента выдачи ордера стала первым государством из признающих юрисдикцию МУС, куда приехал Путин. Киев призвал Улан-Батор выполнить свои обязательства перед МУС.

Как уточнили в Кремле, ордер, выданный МУС, не станет «ограничителем» и не помешает развитию отношений с другими странами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глобальное большинство имеет гораздо более широкое видение перспектив международного сотрудничества, «нежели шоры, заданные МУС».