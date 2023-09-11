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FT узнала о крупнейших со времен холодной войны учениях НАТО в Европе

FT: НАТО хочет провести крупнейшие со времен холодной войны учения в Европе
Учения НАТО должны пройти в Германии, Польше и странах Балтии — в них примут участие более 41 тыс. военнослужащих, пишет FT. Альянс собирается отработать «отражение российской агрессии на одного из своих членов»
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

НАТО готовится провести крупнейшие со времен холодной войны учения Steadfast Defender в Германии, Польше и странах Балтии в феврале и марте 2024 года. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на официальных лиц альянса.

В учениях примут участие более 41 тыс. военнослужащих, которые будут отрабатывать отражение НАТО «российской агрессии против одного из членов альянса». По словам источников, учения, как ожидается, будут включать от 500 до 700 боевых вылетов боевых самолетов и участие более 50 кораблей.

В маневрах примут участие в общей сложности 32 страны, включая Швецию, чья заявка на вступление в НАТО еще не ратифицирована Турцией и Венгрией. В легенде учений коалиция во главе с Россией названа Occasus.

«Это учение также является первым с точки зрения технических возможностей, в нем используются географические данные реального мира для создания более реалистичных сценариев действий войск», — пишет газета.

В соответствии с новой стратегией, НАТО будет проводить два крупных учения каждый год вместо одного, отмечает FT. Альянс также будет проводить тренировки по противодействию террористическим угрозам за пределами своих границ.

По словам официальных лиц НАТО, учения рассматриваются как ключевая часть демонстрации Москве того, что альянс готов воевать.

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Крупнейшими за последние 25 лет были маневры 2021 года — они проходили на территории 16 стран, в них были задействованы 28 тыс. военных из 26 стран. Представитель Украины в еще работавшей тогда трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович отмечал, что учения проводились, для того чтобы отработать столкновение с Россией.

В 2023 году с апреля по июнь в Европе прошли многонациональные учения НАТО Defender 23. В них приняли участие 26 тыс. военных из 10 стран, в числе которых Грузия, Молдавия и частично признанное Косово, не входящие в альянс.

Целью этих учений было продемонстрировать способность командования оперативно мобилизовать свои силы в Европе; отработать увеличение летальной эффективности НАТО за счет дальнего огня; повысить готовность союзников и партнеров совместно действовать в многонациональной среде.

Россия совместно с Китаем регулярно организует военно-морские учения, а также патрулирование стратегической авиацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В целом в 2022 году ВС двух стран провели шесть совместных учений.

20 июля этого года в Японском море начались российско-китайские учения «Север/Взаимодействие-2023» с целью военно-морского сотрудничества и «поддержания стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Министр обороны России Сергей Шойгу 4 сентября допустил проведение военных учений вместе с КНДР.

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Виктория Громова Виктория Громова
военные учения НАТО холодная война Германия Польша страны Балтии
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