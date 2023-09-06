branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 105,08 (+0,17) Инвестиции, 06 сен, 17:06 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 97,84 (+0,31) Инвестиции, 06 сен, 17:06
Суд обязал начать расследование против нового министра обороны Украины Политика, 06 сен, 23:54
Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US Open Спорт, 06 сен, 23:51
Париж начала поставку Киеву более 150 французских дронов Политика, 06 сен, 23:49
Кулеба рассказал Блинкену о похмельных завтраках в «Макдоналдс» Политика, 06 сен, 23:42
Губернатор Ленобласти пообещал спросить Кремль о ротации мобилизовованных Политика, 06 сен, 23:21
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 06 сен, 23:11
«Матч ТВ» ответил на угрозу Okko подать в суд из-за отбора Евро-2024 Спорт, 06 сен, 22:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Замглавы МИДа назвал «большими фантазиями» вступление Армении в НАТО Политика, 06 сен, 22:34
С видом на Исаакий: почему стоит провести богемные выходные в Петербурге РБК Стиль и МТС Travel, 06 сен, 22:15
Туристы застряли в Москве из-за задержки рейса почти на двое суток Общество, 06 сен, 22:05
США выделят Украине еще $665 млн военной помощи Политика, 06 сен, 22:00
В Ленобласти без газа остались почти 160 домов и 11 предприятий Общество, 06 сен, 21:57
Звонарева в 38 лет вышла в полуфинал US Open в парном разряде Спорт, 06 сен, 21:55
Кварацхелия вошел в число претендентов на «Золотой мяч» Спорт, 06 сен, 21:37
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор Ленобласти пообещал спросить Кремль о ротации мобилизовованных

Губернатор Ленобласти пообещал спросить Кремль о ротации мобилизовованных
Сюжет
Военная операция на Украине
Некоторые бойцы находятся в зоне боевых действий 11 месяцев, сказал губернатор. В Минобороны заявляли, что ротация проходит «с учетом поддержания боеготовности частей». Власти заверяют в отсутствии необходимости новой мобилизации

Губернатор Ленобласти пообещал спросить Кремль о ротации мобилизовованных
Video

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направит запрос в администрацию президента и Минобороны о ротации мобилизованных, участвующих в военных действиях на Украине. Об этом он сообщил во время телефонной линии в эфире «ЛенТВ24».

Дрозденко дозвонилась одна из местных жительниц, которая представилась женой мобилизованного. По словам женщины, ее муж более десяти месяцев находится в зоне боевых действий и ни разу не получал отпуска.

«Во время частичной мобилизации и от Минобороны, и от меня звучало, что мобилизация проходит на 6 месяцев. Но сейчас действительно бойцы находятся там уже по 11 месяцев. Требуется ротация, безусловно», — ответил на это губернатор и добавил, что готовит соответствующие обращения в адрес руководства страны. Он заявил, что недавно посещал мобилизованных, и их интересовал тот же вопрос.

Что касается отпусков, то, по словам Дрозденко, командиры обещали ему, «что все, кто не получил отпуск, в ближайшее время минимум 15 дней получат».

В министерстве обороны, отвечая на недавний запрос депутата Госдумы Нины Останиной, заявили, что ротация мобилизованных проходит «с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО». При этом ведомство не стало приводить подробных сведений о ротации, отметив, что они «относятся к информации ограниченного доступа».

Читайте на РБК Pro
Сентябрь — худший месяц для американских акций. Чего ждать на этот раз
Сотрудники засиживаются допоздна: как избавиться от порочной практики
Как удаленка и бездомные превратили Сан-Франциско в город-призрак
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов

Путин, в середине июня говоря о ротации, отмечал, что закон не предусматривает конкретных сроков, и надо исходить «из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения». Вместе с тем президент признал, что «когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой», этот вопрос обсуждается в Минобороны.

Путин объявил частичную мобилизацию 22 сентября 2022 года, а чуть более чем через месяц министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задачи призвать 300 тыс. россиян. Военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников, говорил он. По словам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, с 1 января по начало сентября контракт с Минобороны заключили 280 тыс. человек. В начале июля он говорил, что с начала года в армию поступили более 185 тыс. контрактников, из них около 109 тыс. человек — в запасе.

Указа о завершении частичной мобилизации не было, но власти неоднократно заявляли об отсутствии необходимости в новой волне набора людей. Так, 13 июня Путин сказал, что необходимости проводить дополнительную мобилизацию сейчас нет.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов 5 сентября назвал вбросом распространяемое в соцсетях изображение приказа Шойгу о дополнительной мобилизации 200 тыс. граждан с 11 сентября; он заявил, что «сегодня необходимости [в дополнительной мобилизации] нет, сегодня идет активный набор на контракт. И все задачи выполняются в рамках этого набора».

При этом осенью в Госдуму собираются внести законопроект об уголовной ответственности за уклонение от службы по мобилизации; Картаполов объяснял это «выравниванием ситуации», поскольку в УК уже предусмотрено наказание за уклонение от срочной службы.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Дрозденко Ленинградская область мобилизация ротация Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны рассказало о порядке предоставления отпусков мобилизованным
Политика
Власти назвали фейком данные о приказе о мобилизации с 11 сентября
Политика
Застреливший сослуживца мобилизованный получил восемь лет колонии
Общество