Губернатор Ленобласти пообещал спросить Кремль о ротации мобилизовованных

Некоторые бойцы находятся в зоне боевых действий 11 месяцев, сказал губернатор. В Минобороны заявляли, что ротация проходит «с учетом поддержания боеготовности частей». Власти заверяют в отсутствии необходимости новой мобилизации

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направит запрос в администрацию президента и Минобороны о ротации мобилизованных, участвующих в военных действиях на Украине. Об этом он сообщил во время телефонной линии в эфире «ЛенТВ24».

Дрозденко дозвонилась одна из местных жительниц, которая представилась женой мобилизованного. По словам женщины, ее муж более десяти месяцев находится в зоне боевых действий и ни разу не получал отпуска.

«Во время частичной мобилизации и от Минобороны, и от меня звучало, что мобилизация проходит на 6 месяцев. Но сейчас действительно бойцы находятся там уже по 11 месяцев. Требуется ротация, безусловно», — ответил на это губернатор и добавил, что готовит соответствующие обращения в адрес руководства страны. Он заявил, что недавно посещал мобилизованных, и их интересовал тот же вопрос.

Что касается отпусков, то, по словам Дрозденко, командиры обещали ему, «что все, кто не получил отпуск, в ближайшее время минимум 15 дней получат».

В министерстве обороны, отвечая на недавний запрос депутата Госдумы Нины Останиной, заявили, что ротация мобилизованных проходит «с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО». При этом ведомство не стало приводить подробных сведений о ротации, отметив, что они «относятся к информации ограниченного доступа».

Путин, в середине июня говоря о ротации, отмечал, что закон не предусматривает конкретных сроков, и надо исходить «из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения». Вместе с тем президент признал, что «когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой», этот вопрос обсуждается в Минобороны.

Путин объявил частичную мобилизацию 22 сентября 2022 года, а чуть более чем через месяц министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задачи призвать 300 тыс. россиян. Военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников, говорил он. По словам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, с 1 января по начало сентября контракт с Минобороны заключили 280 тыс. человек. В начале июля он говорил, что с начала года в армию поступили более 185 тыс. контрактников, из них около 109 тыс. человек — в запасе.

Указа о завершении частичной мобилизации не было, но власти неоднократно заявляли об отсутствии необходимости в новой волне набора людей. Так, 13 июня Путин сказал, что необходимости проводить дополнительную мобилизацию сейчас нет.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов 5 сентября назвал вбросом распространяемое в соцсетях изображение приказа Шойгу о дополнительной мобилизации 200 тыс. граждан с 11 сентября; он заявил, что «сегодня необходимости [в дополнительной мобилизации] нет, сегодня идет активный набор на контракт. И все задачи выполняются в рамках этого набора».

При этом осенью в Госдуму собираются внести законопроект об уголовной ответственности за уклонение от службы по мобилизации; Картаполов объяснял это «выравниванием ситуации», поскольку в УК уже предусмотрено наказание за уклонение от срочной службы.