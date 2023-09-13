Памфилова назвала рекордной явку в 46%

Единый день голосования прошел с рекордной за десятилетие явкой — почти 45,65%, отчиталась Памфилова. Свои посты сохранили все действующие главы регионов и врио. Кадыров сравнивал показатели с результатами выборов в Чечне

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Явка в Единый день голосования составила «45,65%, почти 46%», это «довольно высокая цифра». Такое мнение выразила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, пишет «Интерфакс».

«Прошедшие кампании, у нас их было проведено в этот период более 4200. Приняли участие в них 31,5 млн наших избирателей из 67 млн, которые были включены в списки избирателей. И общая явка увеличилась», — считает Памфилова.

По ее подсчетам, такой показатель стал рекордным за десять лет — с 2013 года на выборах этого уровня, не считая федеральных голосований.

«Что касается голосования на федеральной платформе, в 24 субъектах Российской Федерации, то в общей сложности дистанционно проголосовали 1 076 454 избирателя. То есть явка здесь очень высокая — 88,5% от числа заявившихся на ДЭГ», — добавила глава ЦИК.

В 2007 году (этот год стал первым, когда порог явки избирателей перестал применяться) на выборах в Госдуму проголосовали 63,78% избирателей, в 2011-м — 60,21%. На следующих выборах в Госдуму в 2016-м явка обвалилась на 12% — до 47,88%. В 2021-м она немного выросла — до 51,72%. В 2019 году явка на Едином дне голосования составила 41,2%. К концу голосования наибольшая явка была зафиксирована на муниципальных выборах в Магасе (Ингушетия) — 73,5%, самая низкая — в Благовещенске — 15,08%. В Новосибирске тогда проголосовали около 19% избирателей, мэр Анатолий Локоть отмечал, что день голосования в сентября неудобен «и для людей, и для кандидатов». Голосование в 2023-м стало первым, где широко применяли дистанционное электронное голосование. В 2021 году ДЭГ подверглось критике из-за подозрений в фальсификации итогов голосования.

Выборы разных уровней прошли в 85 субъектах России, в 21 регионе прошли прямые выборы глав. Все действующие губернаторы, а также врио сохранили свои посты. Из них только двое глав регионов избирались от КПРФ, все остальные — единороссы. Самовыдвиженцев на выборах губернаторов в этом году не было.

Результат коммунистов в этом году ухудшился.

В Москве на пост мэра переизбрался Сергей Собянин. По официальным данным, он получил более 76% голосов при явке 42,5%. Он возглавляет столицу с 2010 года.

Голосование прошло в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, явка там была значительно выше среднероссийской: в ДНР — более 76%, ЛНР — 72%, Запорожской и Херсонской областях — 66 и 65%. Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил эти показатели с чеченскими результатами голосования. По его мнению, жителей новых регионов ждет такая же, как и у чеченского народа, судьба — мирная и благополучная.