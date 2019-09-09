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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
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Единый день голосования-2019 ,  
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Итоговая явка по России в единый день голосования превысила 41%

Окончательная средняя явка на выборах в органы госвласти в административных центрах субъектов России составила 41,2%. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

По ее словам, в этом году на выборы пришло почти на 3,5% больше избирателей, чем в 2018 году. Так, в прошлогодний единый день голосования явка составила 37,6%.

8 сентября прошли более 6 тыс. выборов разных уровней во всех 85 регионах России. Как отметила Памфилова, в Крыму, Орловской области, Подмосковье и Санкт-Петербурге на восьми участках были зафиксированы нарушения, из-за чего результаты полностью отменили или планируют отменить.

В восьми субъектах «Единая Россия», по данным информационного центра ЦИК, получила большинство.

Менее 50% в законодательных собраниях республики партия набрала в Марий Эл, республике Алтай и в Севастополе. «Единая Россия» также проиграла партиям ЛДПР и КПРФ в Хабаровском крае.

Теги: явка, голосование, выборы
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