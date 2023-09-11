КПРФ по итогам выборов ухудшила позиции в регионах

По итогам выборов в заксобрания «Единая Россия» взяла реванш за кампанию 2018 года, получив большинство мест во всех парламентах. При этом ухудшился результат КПРФ, которая заняла в нескольких регионах третьи места

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Реванш единороссов

В единый день голосования 10 сентября проходили выборы в заксобрания 20 регионов.

«Единая Россия» преодолела негативный тренд 2018 года, когда на результатах партии власти отрицательно сказалась пенсионная реформа. Тогда практически во всех субъектах единороссы потеряли от 2 до 24,64% голосов по спискам по сравнению с выборами в тех же регионах в 2013 году. В трех субъектах — Иркутской, Ульяновской областях и Хакасии — первое место по спискам получили коммунисты, а партии власти не удалось сформировать большинство в парламентах даже за счет одномандатников. Также большинства у единороссов не было в заксобрании Забайкальского края.

На этот раз сложилась противоположная ситуация — во всех региональных парламентах «Единая Россия» получила две трети мест в совокупности по спискам и одномандатным округам.

Это последние региональные выборы перед президентской кампанией 2024 года. «Весь актив «Единой России» должен работать на президентские выборы, начиная с завтрашнего дня», — заявил председатель партии Дмитрий Медведев на совещании по подведению предварительных итогов ЕДГ вечером 10 сентября. Единороссы должны подойти к президентской кампании мобилизованными, подчеркнул он. Для «Единой России» президентские выборы начались уже сегодня, в свою очередь, сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Результаты по спискам по итогам ЕДГ у единороссов улучшились практически везде, за исключением Калмыкии. Пять лет назад у партии там было 68,58%, сейчас — 64,18%.

В Хакасии, как и пять лет назад, партию власти опередила по спискам КПРФ, получившая 39,11% (у ЕР 36,41%). Однако нынешние показатели единороссов выше, чем были в 2018 году (25,26%), и на сей раз с помощью одномандатников партия получила в заксобрании две трети голосов: у ЕР будет 34 места из пятидесяти.

Список «Единой России» на выборах в Верховный совет Хакасии возглавлял депутат Госдумы Сергей Сокол, снявшийся с выборов главы республики после госпитализации. Сокол рассматривается на пост спикера Верховного совета, сообщал РБК. При этом действующий спикер, 83-летний Владимир Штыгашев, который вышел из «Единой России», в своем одномандатном округе проиграл. Однако он все равно получит мандат, поскольку одновременно шел вторым номером списка КПРФ.

Прирост отданных по спискам голосов за ЕР составил от 3,52 (Якутия) до 31,25% (Ивановская область). В Забайкалье результат «Единой России» вырос в два раза, с 28,30 до 56,94%, в Иркутской области — на 26,77%, во Владимирской — на 25,9%, в Смоленской, по предварительным данным, — на 21,06%, в Архангельской — на 18,59%, в Ульяновской — на 16,93%.

Ухудшение результатов КПРФ

Коммунисты по сравнению с прошлыми выборами, наоборот, ухудшили свой результат, заняв в нескольких регионах не вторые, а третьи места. В Забайкальском крае, Архангельской, Ивановской, Кемеровской и Смоленской областях второй пришла ЛДПР. В Якутии — «Новые люди».

Также «Новые люди» впервые прошли в парламенты Бурятии, Калмыкии, Кемеровской, Ярославской, Архангельской и Иркутской областей (в 2018 году партии еще не существовало, она была создана в 2020-м).

ЛДПР не смогла преодолеть проходной барьер только в одном регионе — Калмыкии, «Справедливая Россия — За правду» — в пяти (Хакасия, Ивановская, Ростовская, Смоленская области и Ненецкий автономный округ).

Из непарламентских партий места в заксобраниях получили «Коммунисты России» (Ульяновская область и НАО), Партия пенсионеров (Ярославская область), «Родина» (НАО).

В гордумы Екатеринбурга и Великого Новгорода прошло «Яблоко» с 9,24 и 7,54% голосов соответственно.

Что касается ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, то везде огромное преимущество у «Единой России». Остальные парламентские партии, согласно официальным данным, не получили и 10% голосов. Исключением стала Херсонская область, где результат КПРФ составляет 10,56%. Коммунисты заняли вторые места в Херсонской области и ДНР, ЛДПР — в ЛНР и Запорожской области. В парламент ДНР прошли «Новые люди».

Высокий результат выборов всех кандидатов в губернаторы и «Единой России» — это следствие эффекта «новой нормальности», который привел к росту консервативных, лоялистских настроений, обеспечивших власти и единороссам дополнительный электоральный бонус, считает эксперт по региональной политике Виталий Иванов.

«Думаю, стояла задача, с одной стороны, не перегнуть с административным ресурсом, с другой — не расплескать тот высокий рейтинг, который образовался у президента и в целом у власти после начала специальной военной операции. Превратить его в электоральный и легитимный результат на фоне нормального рейтинга «Единой России», — говорит политконсультант Ярослав Игнатовский. «Легитимный» — в условиях сниженной конкуренции, уточняет он. «Этого удалось достичь за счет фактического отказа оппозиционных парламентских партий от реальной борьбы», — продолжает эксперт. Кроме того, по его мнению, электоральная машина единороссов настроена лучше, чем у остальных.

Что касается ухудшения результатов КПРФ, то «коммунисты явно идут на те или иные договоренности с властью»: «Им, наверное, это отчасти выгодно, но их электорат все меньше воспринимает это как правильные шаги», — говорит Игнатовский. Особняком стоит ситуация в Хакасии, но там сошел с дистанции кандидат от «Единой России», «и Коновалову после этого не составило труда победить, хотя большинство в парламенте оказалось все равно за Единой Россией».

По мнению Иванова, коммунисты «практически не сопротивлялись, понимая, что «Единая Россия» в любом случае наберет больше». «Едва ли не единственный регион, где КПРФ действительно сопротивлялась, — это Хакасия», — говорит он.