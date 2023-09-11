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Кадыров сравнил выборы в новых регионах России с опытом Чечни

Кадыров сравнил выборы в новых регионах России с опытом Чечни в трудные времена
Сюжет
Военная операция на Украине
Кадыров отметил высокую явку на выборах в новых регионах, несмотря на поступавшие угрозы, и вспомнил, как жители Чечни «с таким же рвением» шли на избирательные участки в «самый тяжелый период»
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил «беспрецедентную консолидацию» жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на выборах с опытом Чеченской Республики, когда местные жители сделали выбор «в пользу мира и благополучия» в составе России.

Он указал на то, что, несмотря на «постоянные угрозы», явка в ДНР составила более 76%, в ЛНР — 72%, в Запорожской и Херсонской областях — 66 и 65% соответственно.

«Мы помним, как жители Чеченской Республики с таким же рвением шли на избирательные участки в самый тяжелый период. Чеченский народ сделал свой выбор в пользу мира и благополучия в составе сильной державы — России», — написал он в телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что сегодня можно наблюдать «позитивные итоги» этого выбора. Он выразил уверенность, что жителей новых регионов ждет такая же, как и у чеченского народа, судьба — мирная и благополучная.

Чечня известна высокой явкой на выборах и высоким процентом за кандидата от власти. В 2003 году в Чечне прошел референдум по принятию Конституции Чечни и законов о выборах парламента и президента республики (так тогда называлась должность главы региона). Их поддержали более 95% жителей Чечни при явке 88%.

На думских выборах 2007 и 2011 годов за «Единую Россию» проголосовали более 99% избирателей, при этом явка каждый раз превышала 90%. На президентских выборах 2012 года Владимир Путин получил почти 100%.

На выборах президента 2018 года Путин получил в регионе более 90% голосов.

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях впервые прошли выборы по российскому законодательству. В Донбассе выбирали депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную думу, в Запорожской — законодательное собрание.

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В результате «Единая Россия» набрала более 70% на выборах во всех новых регионах (в ДНР — 78,04%, в ЛНР — 74,63%, в Херсонской области — 74,86%, в Запорожской — 83%).

КПРФ в ДНР набрала 6,43%, в ЛНР — 7,5%, в Херсонской области — 10,56%, в Запорожской — 5,02%. ЛДПР в ДНР получила 6,25% голосов, в ЛНР — 9,87%, в Херсонской области — 8,27%, в Запорожской — 5,82%. «Справедливая Россия — За правду» в ДНР набрала 3,27%, в ЛНР — 5,56%, в Херсонской области — 5,03%, в Запорожской — 5,13%.

В Чечне в единый день голосования в четырех муниципальных районах прошли выборы в органы местного самоуправления.

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Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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