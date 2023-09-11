Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39%

Сергей Собянин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин («Единая Россия») победил на выборах главы города, набрав 76,39% после подсчета всех бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные ЦИК. За него проголосовали 2 499 114 человек.

На втором месте — Леонид Зюганов (КПРФ), за которого отдали голоса 265,3 тыс. избирателей (8,11%). Борис Чернышов от ЛДПР получил 183,5 тыс. голосов (или 5,61%), Владислав Даванков от «Новых людей» — 174,8 тыс. голосов (5,34%). Дмитрий Гусев, представляющий партию «Справедливая России — Патриоты — За правду» набрал 128,7 тыс. голосов (3,93%).

Собянин занимает пост мэра с октября 2010 года, когда он сменил на этой должности Юрия Лужкова. В 2013 году он впервые был избран мэром в ходе всеобщего голосования, получив 51,37% голосов. В сентябре 2018-го Собянин вновь победил.

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