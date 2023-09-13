МИД Польши: Варшава начнет оценку ущерба от СССР за время Второй мировой войны

Польша начнет оценку ущерба от СССР за время Второй мировой

СССР нанес Польше «гигантский» ущерб как во время Второй мировой, так и после нее, считают в Варшаве. Речь идет в том числе о «похищенных произведениях искусства», «хищении средств страховых компаний и банков страны»

Музей Второй мировой войны в Гданьске (Фото: Michal Fludra / NurPhoto / ZUMA Press / ТАСС)

Группа для оценки ущерба, нанесенного Польше СССР во время Второй мировой войны, начнет работу уже в этом месяце. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик агентству РАР.

Команду представят на конференции, которая пройдет с 19 по 20 сентября в Прушкове 19–20 сентября. В ней примут участие «десятки польских ученых, а также из других стран, в том числе из Украины».

По словам Мулярчика, историки «работают уже несколько месяцев, собирая данные, работая в архивах, библиотеках».

Замминистра отметил, что работа по подготовке доклада затруднена «из-за того, что Польша после Второй мировой войны стала страной, зависимой от Советского Союза». Так, в течение десятилетий «об оценке потерь абсолютно никто не задумывался», и «практически не было никакой работы, никаких отчетов», добавил он.

Муларчик подчеркнул, что потери были «гигантскими». Речь идет о «похищенных произведениях искусства», «хищении средств страховых компаний и банков страны».

Он затруднился ответить, когда будет опубликован отчет, так как во многом это зависит от группы, которой также предстоит работать в архивах Белоруссии и Украины.

Глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в мае этого года заявил в интервью The Financial Times, что Варшава может потребовать репарации по итогам Второй мировой войны от Москвы. По его словам, это станет возможным после того, как «будет достигнут успех с Германией», от которой Польша также требует возмещения ущерба.

Тогда же по предложению Мулярчика Институт военных дел Польши начал подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны. Замминистра отмечал, что будет проведена «солидная работа, показывающая как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов на западных землях, позже эксплуатацию польского государства, неблагоприятные угольные контракты».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Польша может «доиграться», если выдвинет России требования по репарациям.

Директор третьего европейского департамента МИДа Олег Тяпкин называл такие идеи «неадекватными претензиями». Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, напомнил, что СССР потратил на восстановление и развитие Польши в послевоенное время более $750 млрд, построив свыше 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта.

В начале октября 2022 года Польша направила Германии ноту о репарациях. До этого глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава потребует от Берлина около $1,3 трлн, но, по его словам, сумма подсчитана «самым консервативным методом» и могла бы быть и больше.

МИД Германии ответил отказом от переговоров на ноту польского дипведомства о выплате репараций. Берлин счел, что вопрос о репарациях и компенсации за военные потери остается закрытым.

Несмотря на то что немецкие власти признают ответственность за Вторую мировую войну, они неоднократно отказывали Польше в репарациях, ссылаясь на резолюцию польского сейма от 1953 года. В том документе Варшава заявляла, что ФРГ исполнила все обязательства по компенсации ущерба. Кроме того, в 1991 году Берлин выплатил еще €1,3 млрд в рамках соглашения о добрососедстве.

В польском МИДе заявили, что Варшава обратилась за поддержкой в этом вопросе в ООН. Мулярчик отметил, что решение Германии показывает неуважительное отношение и что в ответе Берлина не было юридической аргументации.