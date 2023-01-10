МИД Польши попросил помощи у конгресса США в вопросе репараций

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МИД Польши обратился к конгрессу США, чтобы заручиться поддержкой по вопросу репараций от Германии за ущерб, понесенный во Второй мировой войне. «Сегодня мы обращаемся к конгрессу США. Мы считаем, что США — страна, которая сегодня определяет мировой порядок, ключевая страна, когда речь идет о соблюдении международного порядка, прав человека, верховенства права и международной справедливости», — заявил заместитель главы ведомства Аркадиуш Мулярчик, передает «Польское радио».

Дипломат подчеркнул, что «до сих пор Германия не возместила Польше военные потери», а польские граждане «не получили соответствующей компенсации от немецкого государства».

Варшава требует от Берлина 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). В середине сентября 2022 года польский сейм принял резолюцию о выплате репараций, в которой призвал немецкое правительство «безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим германским рейхом Второй мировой войны». В начале октября Польша направила Германии ноту о репарациях.

В январе МИД Польши сообщил об отказе Германии от переговоров о репарациях. Власти ФРГ не раз отказывали Варшаве в выплатах, ссылаясь на резолюцию сейма от 1953 года. В ней говорилось, что Германия выполнила все обязательства по компенсации ущерба. В 1991 году Берлин выплатил еще €1,3 млрд по соглашению о добрососедстве.

4 января Мулярчик в интервью агентству PAP заявил о планах обратиться к США в вопросе получения репараций от Германии. Он сказал, что готовится к визиту в США в конце января — начале февраля и планирует встретиться с членами конгресса и польской диаспорой.