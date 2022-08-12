Зеленский внес поправки о продлении военного положения и мобилизации
Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения в стране и сроков проведения мобилизации, следует из базы данных украинского парламента.
Оба документы внесены Зеленским 12 августа.
Первый законопроект называется «О продлении срока действия военного положения в Украине», второй — «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации». Тексты законопроектов на сайте Рады не опубликованы.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил агентству УНИАН, что законопроекты будут рассмотрены в ближайшие дни. «Говорят о продлении на 90 дней, но надо дождаться официального документа», — добавил он.
Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были объявлены 24 февраля, в день начала российской спецоперации. Изначально такие меры принимались Радой на месяц, а позже, по инициативе Зеленского, продлевались еще на 30 дней.
В конце мая украинский парламент продлил военное положение сразу на три месяца — до 23 августа, аналогичное решение было принято по поводу мобилизации.
В период действия военного положения украинские власти могут объявлять комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда; ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта. Кроме того, в стране могут запретить деятельность некоторых политических партий или прибегнуть к другим мерам.
Российская операция на Украине продолжается с конца февраля. Ее целями президент Владимир Путин, в частности, называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. По данным Минобороны, за время операции российские силы взяли под контроль всю Херсонскую область, часть Запорожской и Харьковской. В начале июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщал о «полном освобождении» Луганской народной республики.