Зеленский внес поправки о продлении военного положения и мобилизации

Киев объявил военное положение 24 февраля, в день начала российской спецоперации. Режим позволяет украинским властям вводить комендантский час и другие ограничения

Фото: Louis Wood / AP

Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения в стране и сроков проведения мобилизации, следует из базы данных украинского парламента.

Оба документы внесены Зеленским 12 августа.

Первый законопроект называется «О продлении срока действия военного положения в Украине», второй — «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации». Тексты законопроектов на сайте Рады не опубликованы.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил агентству УНИАН, что законопроекты будут рассмотрены в ближайшие дни. «Говорят о продлении на 90 дней, но надо дождаться официального документа», — добавил он.

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были объявлены 24 февраля, в день начала российской спецоперации. Изначально такие меры принимались Радой на месяц, а позже, по инициативе Зеленского, продлевались еще на 30 дней.

В конце мая украинский парламент продлил военное положение сразу на три месяца — до 23 августа, аналогичное решение было принято по поводу мобилизации.

В период действия военного положения украинские власти могут объявлять комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда; ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта. Кроме того, в стране могут запретить деятельность некоторых политических партий или прибегнуть к другим мерам.

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Российская операция на Украине продолжается с конца февраля. Ее целями президент Владимир Путин, в частности, называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. По данным Минобороны, за время операции российские силы взяли под контроль всю Херсонскую область, часть Запорожской и Харьковской. В начале июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщал о «полном освобождении» Луганской народной республики.