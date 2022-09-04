Минобороны Украины допустило запрет на выезд для военнообязанных женщин

На Украине с 1 октября представительницы 14 профессий должны стать на военный учет. В случае если они этого не сделают, предусмотрен штраф, но до конца года наказывать никого не будут

Фото: Vadim Ghirda / AP

На Украине с 1 октября женщины ряда профессий должны стать на военный учет, военнообязанные украинки, как и мужчины, не смогут выезжать из страны во время военного положения, пояснил юрист Минобороны Владимир Смилка Suspilne.media.

«Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в оружии, но и в учете военном. Этот учет одинаков как для женщин, так и для мужчин. Они собирают необходимые документы и обращаются к руководителю своего предприятия, направляются в территориальные центры комплектования», — пояснил он.

За уклонение штрафовать женщин не будут до конца года, сказал Смилка.

В декабре прошлого года на Украине вступил в силу приказ Минобороны, согласно которому украинки, представляющие 35 профессий (например, главный бухгалтер, менеджер, юрист и др.) обязаны стать на военный учет. В Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что постановке на учет подлежат в том числе беременные женщины и те, у кого есть малолетние дети. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отмечал, что военный учет не означает призыва на военную службу или мобилизацию. «С постановкой на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное, вооруженные силы просто будут знать, какие специалистки есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства», — говорил Залужный.

В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра обороны Алексея Резникова сократить перечень профессий для учета военнообязанных женщин.

Сейчас в списке 14 специальностей и семь смежных с ними профессий (медицинское дело, маркетинг, инженерия, пищевые технологии, журналистика и др.), сообщает «РБК Украина». Изначально предполагалось, что для женщин, чьи профессии вошли в перечень, постановка на учет будет обязательной. Однако в Генштабе еще в середине июля сообщили, что пока это будет добровольно, а в конце августа Минобороны внесло в Верховную раду соответствующие поправки, сообщает УНИАН.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целями «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны.

Зеленский ввел военное положение в стране и объявил мобилизацию. С тех пор военное положение, предусматривающее ограничения на въезд и выезд, неоднократно продлевалось, последний раз — в конце мая. Тогда оно было продлено сразу на три месяца — до 23 августа. В середине августа украинский лидер внес в Раду законопроект об очередном продлении военного положения в стране.

В начале июля Зеленский потребовал от Генштаба ВСУ отменить ограничения на выезд военнообязанных без согласия военкомата, что позднее и было сделано.