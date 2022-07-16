На Украине отменили запрет на выезд без согласия военкома
На Украине отменен порядок, согласно которому на выезд военнообязанных из областей необходимо разрешение военкома. Об этом говорится в ответе украинского Минобороны, которое опубликовал народный депутат Александр Федиенко, передает УНИАН.
Согласно решению главнокомандующего ВС Украины, этот порядок дорабатывается «с учетом изменений к законодательным актам».
6 июля телеканал «Украина-24» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу ВСУ отменить ограничение права военнообязанных покидать место регистрации без уведомления военкомата.
По данным телеканала, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил украинскому лидеру о своей инициативе ограничить права военнообязанных. Однако Зеленский напомнил, что ограничивать конституционные права граждан во время военного положения имеет право только правительство.
За день до этого Генштаб ВСУ подтвердил информацию о том, что выезд военнообязанных за пределы места жительства возможен только с разрешения военкома. По мнению Генштаба, норма закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», который действует с 1992 года, предусматривает это.
Сообщение вызвало критику со стороны политиков и гражданских активистов, в частности высказывались опасения, что из-за этой нормы в стране «встанет весь бизнес». Критика в основном была обращена главнокомандующему украинской армии Валерию Залужному.
Зеленский публично попросил Генштаб без него не принимать подобных решений.
«Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали относительно решения о порядке получения разрешений. Прошу Генеральный штаб впредь не принимать без меня подобных решений», — сказал он 5 июля.
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, в свою очередь, предложил военнообязанным жителям Запорожской области выехать на территории, которые находятся под контролем России, чтобы избежать призыва.