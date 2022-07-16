Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Рублев проиграл в полуфинале теннисного турнира в Швеции Спорт, 17:02
ЦСКА обыграл «Урал» в первом матче с новым главным тренером Спорт, 16:54
Узбекистан возобновит автобусное сообщение с Россией Общество, 16:44
На Украине отменили запрет на выезд без согласия военкома Политика, 16:31
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 16:28
Орешкин пообещал избавиться от необходимости пользоваться SWIFT Финансы, 16:20
В ДТП с автобусом и грузовиком в Северодвинске пострадали 16 человек Общество, 15:54
Кредиторам рекомендовали отказать «Нафтогазу» в отсрочке по выплатам Бизнес, 15:47
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 15:39
«Алмаз — Антей» показал первый прототип кроссовера на водороде Технологии и медиа, 15:37
Почему глобальный кризис не привел к росту безработицы по всему миру Pro, 15:31
Акинфеев повторил рекорд по количеству сезонов в чемпионате России Спорт, 15:27
Йеллен назвала причины укрепления доллара Экономика, 15:22
Бочкарев рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей Город, 15:21
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине отменили запрет на выезд без согласия военкома

Минобороны Украины подтвердили отмену запрета на выезд без согласия военкома
Сейчас порядок выезда военнообязанных Украины дорабатывается «с учетом изменений к законодательным актам»
Фото: Bernat Armangue / AP
Фото: Bernat Armangue / AP

На Украине отменен порядок, согласно которому на выезд военнообязанных из областей необходимо разрешение военкома. Об этом говорится в ответе украинского Минобороны, которое опубликовал народный депутат Александр Федиенко, передает УНИАН.

Согласно решению главнокомандующего ВС Украины, этот порядок дорабатывается «с учетом изменений к законодательным актам».

6 июля телеканал «Украина-24» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу ВСУ отменить ограничение права военнообязанных покидать место регистрации без уведомления военкомата.

По данным телеканала, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил украинскому лидеру о своей инициативе ограничить права военнообязанных. Однако Зеленский напомнил, что ограничивать конституционные права граждан во время военного положения имеет право только правительство.

Зеленский потребовал не принимать без него решений о призывниках
Политика

За день до этого Генштаб ВСУ подтвердил информацию о том, что выезд военнообязанных за пределы места жительства возможен только с разрешения военкома. По мнению Генштаба, норма закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», который действует с 1992 года, предусматривает это.

Сообщение вызвало критику со стороны политиков и гражданских активистов, в частности высказывались опасения, что из-за этой нормы в стране «встанет весь бизнес». Критика в основном была обращена главнокомандующему украинской армии Валерию Залужному.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права
Инструкции
Pro
Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел
Видео
Pro x The Economist
Фото: Hannelore Foerster / Getty Images Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Mark Kolbe / Getty Images Как искать информацию о здоровье в интернете и не навредить себе
Статьи
Pro
Как оценить и повысить рентабельность продаж
Инструкции
Pro
Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы

Зеленский публично попросил Генштаб без него не принимать подобных решений.
«Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали относительно решения о порядке получения разрешений. Прошу Генеральный штаб впредь не принимать без меня подобных решений», — сказал он 5 июля.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, в свою очередь, предложил военнообязанным жителям Запорожской области выехать на территории, которые находятся под контролем России, чтобы избежать призыва.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Минобороны Украина запрет военком
Материалы по теме
Зеленский не поддержал петицию о снятии запрета на выезд мужчин с Украины
Политика
В МВД Украины предложили разрешить мужчинам выезд из страны за $3–5 тыс.
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter