Зеленский потребовал не принимать без него решений о призывниках

Владимир Зеленский вмешался в ситуацию с решением Генштаба Украины о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкомматов. Президент Украины публично попросил Генштаб без него не принимать подобных решений.

«Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали относительно решения о порядке получения разрешений. Прошу Генеральный штаб впредь не принимать без меня подобных решений», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении к украинскому народу.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал ситуацию фразой министра иностранных дел послереволюционной Франции Шарля Талейрана: «Война — слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным».

5 июля Генштаб ВСУ подтвердил информацию о том, что выезд военнообязанных за пределы места жительства возможен только с разрешения военкома. По мнению Генштаба, норма Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Это сообщение вызвало критику со стороны политиков и гражданских активистов, в частности, высказывались опасения, что из-за этой нормы в стране «встанет весь бизнес». Критика в основном была обращена главнокомандующему украинской армии Валерию Залужному.

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