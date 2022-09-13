Мишустин предложил стимулировать граждан делать долгосрочные сбережения

Соответствующее поручение премьер дал Минфину и Минэкономразвития. Срок внесения предложений в правительство — 31 марта 2023 года

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения Минфину и Минэкономразвития при участии Центробанка разработать механизмы стимулирования и поощрения формирования долгосрочных сбережений граждан, следует из сообщения на сайте правительства.

Кроме этого, премьер поручил работать над расширением использования цифровых валют и упрощением доступа иностранных инвесторов и эмитентов на российский финансовый рынок с использованием облегченных механизмов идентификации.

«Документ должен быть доработан с учетом поручений президента и сложившейся геополитической ситуации», — говорится в сообщении кабмина.

Ранее представитель Банка России сообщал РБК, что за июнь—июль в ЦБ поступило более 1,5 тыс. жалоб от россиян на введение банками комиссий за хранение валюты. Еще почти 250 жалоб по той же причине было подано в отношении брокеров.

Российские кредитные и брокерские организации начали устанавливать комиссии для граждан за размещение валюты этим летом. Участники рынка объясняли это санкциями и сложностями с проведением операций в долларах, евро и валютах стран, поддержавших ограничения против России.

ЦБ по итогам июля зафиксировал снижение валютизации депозитов с 14 до 11,5%. Таким образом, показатель обновил исторический минимум конца 2007 года (12,9%). Валютные вклады потеряли привлекательность для россиян из-за околонулевых ставок и стремления банков ограничить валютные операции путем комиссий, пояснил регулятор.

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Кроме этого, в начале августа регулятор продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода, до 9 марта 2023 года. Лимит составляет $10 тыс. или эквивалент указанной суммы в евро. Граждане могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта этого года. Банк России объяснил свое решение действующими санкциями против России, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран.