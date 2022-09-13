В ЛНР сообщили о двух погибших после удара HIMARS по Лисичанску

Вооруженные силы Украины обстреляли центр города Лисичанска, два человека погибли

Фото: Lance Cpl. Dean Gurule / Keystone Press Agency

Два человека погибли и один получил ранения после удара РСЗО HIMARS ВСУ Украины по Лисичанску. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 12:02 по г. Лисичанск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). По предварительной информации, жертвами обстрела стали три мирных жителя (два человека погибли, и один человек получил ранения)», — сказано в сообщении.

В мае Северодонецк и его город-спутник Лисичанск были последними крупными городами в границах ЛНР, которые контролировал Киев. 24 июня начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о «тактической перегруппировке» войск ВСУ на данном направлении. Спустя сутки Минобороны России заявило, что российские военные установили полный контроль над городом.

9 сентября глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев сообщил о потере контроля над городом Балаклея на юге области, а также объявил об эвакуации жителей Изюма, Купянска и Великого Бурлука из-за артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии.

Спустя сутки Минобороны России заявило о перегруппировке войск, находящихся в районах Балаклеи и Изюма. Как заявили в ведомстве, «для достижения заявленных целей спецоперации по освобождению Донбасса» эти войска перегруппировали «для наращивания усилий на донецком направлении».

В тот же день посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что вся территория республики, вопреки сообщениям украинской стороны, контролируется союзными войсками. Так он прокомментировал заявление главы подконтрольной Киеву Луганской военной администрации Сергея Гайдая, который сообщил об работе украинских военных в регионе.