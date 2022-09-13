В ЛНР сообщили о двух погибших после удара HIMARS по Лисичанску

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 61,31 (+0,46) Инвестиции, 12 сен, 16:07
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 60,46 (-0,01) Инвестиции, 12 сен, 16:07
ЕС призвал Армению и Азербайджан вернуться к переговорам Политика, 15:38
Кравцов сообщил, что уехавшие из-под Харькова учителя сейчас в России Политика, 15:28
Как эффективно саботировать внедрение HR-технологий: три вредных совета Pro, 15:27
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 15:21
Guardian узнала об отказе ЕС от введения потолка цен на российский газ Политика, 15:15
Роберт Кийосаки предсказал крупнейший в истории крах на рынке Инвестиции, 15:15
Российский LegalTech в условиях санкций: обзор отечественных решений Pro, 15:06
Украина составила список гарантий безопасности, которые попросит у Запада Политика, 15:03
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Херсонская ВГА опровергла данные о контроле ВСУ над селом Киселевка Политика, 15:02
РБК Тренды продали гараж Покраса Лампаса в метавселенной дороже реального Индустрия 4.0, 15:00
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 14:58
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию пропустила ЧМ-21 из-за аборта Спорт, 14:58
На встречных курсах. Какой валютой выгоднее платить за биткоин Крипто, 14:58
Индекс РТС превысил 1300 пунктов впервые с 1 июля Инвестиции, 14:57
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В ЛНР сообщили о двух погибших после удара HIMARS по Лисичанску

Вооруженные силы Украины обстреляли центр города Лисичанска, два человека погибли
Фото: Lance Cpl. Dean Gurule / Keystone Press Agency
Фото: Lance Cpl. Dean Gurule / Keystone Press Agency

Два человека погибли и один получил ранения после удара РСЗО HIMARS ВСУ Украины по Лисичанску. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 12:02 по г. Лисичанск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). По предварительной информации, жертвами обстрела стали три мирных жителя (два человека погибли, и один человек получил ранения)», — сказано в сообщении.

В мае Северодонецк и его город-спутник Лисичанск были последними крупными городами в границах ЛНР, которые контролировал Киев. 24 июня начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о «тактической перегруппировке» войск ВСУ на данном направлении. Спустя сутки Минобороны России заявило, что российские военные установили полный контроль над городом.

Посол ЛНР назвал слухами сообщения об украинских военных в регионе
Политика
Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

9 сентября глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев сообщил о потере контроля над городом Балаклея на юге области, а также объявил об эвакуации жителей Изюма, Купянска и Великого Бурлука из-за артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии.

Спустя сутки Минобороны России заявило о перегруппировке войск, находящихся в районах Балаклеи и Изюма. Как заявили в ведомстве, «для достижения заявленных целей спецоперации по освобождению Донбасса» эти войска перегруппировали «для наращивания усилий на донецком направлении».

В тот же день посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что вся территория республики, вопреки сообщениям украинской стороны, контролируется союзными войсками. Так он прокомментировал заявление главы подконтрольной Киеву Луганской военной администрации Сергея Гайдая, который сообщил об работе украинских военных в регионе.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mark Wilson / Getty Images Больше не зеленые: как Европа возвращается к ископаемым энергоносителям
Статьи
Pro
Фото: wikipedia.org Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях
Статьи
Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Исследования
Pro
В чем разница между стыдом и виной — разбираемся с психологом
Видео
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис
Статьи
Pro
Фото: Lars Baron / Getty Images 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Лисичанск ЛНР ВСУ Военная операция на Украине
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Посол ЛНР назвал слухами сообщения об украинских военных в регионе
Политика
Омбудсмен ЛНР заявила о более 1 тыс. «сложивших оружие» бойцов ВСУ
Политика
Турчак предложил провести референдумы в ДНР и ЛНР 4 ноября
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter