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Военная операция на Украине ,  

ФСБ задержала топ-менеджера авиазавода из-за передачи чертежей Украине

ФСБ задержала топ-менеджера авиазавода в Подмосковье из-за передачи чертежей Украине
По версии спецслужбы, житель Подмосковья фотографировал чертежи деталей на авиационном заводе и отправлял их сотруднику Одесского авиационного завода. ФСБ завела дело о госизмене
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали директора по качеству авиационного завода одного из заводов столичного региона по подозрению в отправке чертежей авиадеталей украинцам, сообщил Центр общественных связей ведомства.

По данным службы, житель Подмосковья имел допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно», сфотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники, а затем передал их гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет тюрьмы. Подозреваемый заключен под стражу.

Спецслужба не назвала конкретный завод, на котором работал задержанный. В Подмосковье работают такие авиастроительные предприятия, как Ухтомский вертолетный завод им. Н.И. Камова, Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева, ОАО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля», завод производства агрегатов ОАО «БЛМЗ».

В Москве находится Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина, Производственный комплекс №2 ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», МПО имени И. Румянцева, Тушинский машиностроительный завод, Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», ММП им. Чернышева.

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С начала военных действий России на Украине ФСБ не раз сообщала о подозрении россиян в помощи украинцам.

1 июля сотрудники ФСБ нашли гражданина России, который пожертвовал деньги в международный благотворительный фонд «Вернись живым» на Украине. Деньги пошли на помощь ВСУ в закупке электронных средств ведения наблюдения, беспилотников, средств связи и на обучение военных. Спецслужба увидела в действиях россиянина признаки госизмены. Россиянин отделался предостережением. В середине августа ФСБ вынесла предостережение трем жителям столичного региона, которые перевели деньги тому же фонду.

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19 августа спецслужба задержала россиянина с псевдонимом Арчи в Краснодаре. Силовики назвали его «агентом СБУ» и заподозрили в незаконном сборе и передаче информации за рубеж. Они завели дело по статье о госизмене.

В конце месяца ФСБ предостерегла студента военной кафедры одного из петербургских вузов от связи с украинскими спецслужбами. Он имел доступ к гостайне и контактировал с представителем СБУ, чтобы оказать финансовую и другую помощь одному из украинских добровольческих военизированных объединений.

Авторы
Теги
Жанна Антохина
ФСБ Украина Подмосковье авиация Завод
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