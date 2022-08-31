ФСБ предостерегла студента от контактов с украинскими спецслужбами

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Студент военной кафедры одного из петербургских вузов пытался связаться с украинскими спецслужбами, чтобы оказать помощь другому государству, его предупредили, что эти действия «создают условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена», сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, передает «Интерфакс».

Там добавили, что молодой человек имеет доступ к сведениям, представляющим государственную тайну. По данным ФСБ, также имеются сведения о связи студента с представителем Службы безопасности Украины «для последующего оказания финансовой и иной помощи» одному из украинских добровольческих военизированных объединений.

19 августа ФСБ сообщила об объявлении предостережения трем россиянам, которые, по данным ведомства, переводили деньги международному благотворительному фонду «Вернись живым». Он зарегистрирован на Украине и с 2014 года оказывает финансовую помощь для закупки беспилотников, тепловизоров и приборов ночного видения, а также для обучения военных.