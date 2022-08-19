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ФСБ задержала в Краснодаре «Арчи» по подозрению в работе на СБУ

По версии спецслужбы, россиянин передавал за рубеж сведения, которые «могут быть использованы против безопасности» России. Возбуждено уголовное дело о госизмене

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ФСБ задержала в Краснодаре россиянина по подозрению в передаче информации Службе безопасности Украины (СБУ), сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный — агент СБУ. Он действовал под псевдонимом Арчи, «осуществлял инициативный сбор и передачу информации» украинской стороне. По заданию СБУ он «незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», заявили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена), задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

После начала спецоперации на Украине российских граждан не раз задерживали по подозрению в содействии Киеву. 28 февраля ФСБ призвала россиян сообщать о контактах с лицами, которых спецслужбы Украины могут использовать для ведения деятельности против безопасности России.

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В конце марта ФСБ задержала в Крыму россиянина, предположительно работавшего на СБУ. В спецслужбе заявили о проверке на причастность задержанного к госизмене и шпионажу (ст. 276 УК). В том же месяце за «попытку инициативной передачи» секретной информации спецслужбам Украины задержали жителя Хабаровска.

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В июле президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий понятие шпионажа (теперь под ним будут пониматься передача, сбор похищение или хранение для «передачи противнику» данных, которые могут быть использованы против российской армии), приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий и ужесточающий наказание за наемничество (ст. 359 УК).

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ФСБ Украина шпионаж СБУ Краснодар госизмена
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