Медведев назвал «детской разминкой» текущие требования России к Украине

Он напомнил о словах Зеленского, который заявил, что не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы, и заверил, что нынешние «ультиматумы» — это «детская разминка» перед будущими *

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Нынешние требования России к Украине — «детская разминка» перед требованиями в будущем, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — пояснил Медведев.

Украина не готова вести переговоры с Россией в настоящее время, заявил 11 сентября президент страны Владимир Зеленский в интервью CNN.

В конце августа Медведев заявил, что у спецоперации России на Украине есть «полтора» сценария развития: достижение всех заявленных целей и «недвусмысленное признание» ее итогов Киевом или «военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации».

Объявляя о начале операции на Украине, президент Владимир Путин назвал ее целями «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины. В начале июля Медведев заявил, что в рамках операции удалось решить еще одну задачу — «с Россией стали считаться по-настоящему». «Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе. Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу «семерки», где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран», — заявлял замглавы Совбеза.

Он также подчеркивал, что действия России на Украине являются спецоперацией, а не войной, потому что ее цели ограничены, а удары, по его словам. наносятся только по военным целям. Медведев пояснял, что первая цель операции — защита жителей Донбасса, вторая — уничтожение «милитаристской машины» и «денацификация» этих регионов, чтобы «там не было националистов, которые продвигают абсолютно антироссийский, русофобский курс и пытаются столкнуть Россию и Украину».

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«Поэтому цели этой операции ограничены», — подытожил Медведев.