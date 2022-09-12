Медведев назвал «детской разминкой» текущие требования России к Украине
Нынешние требования России к Украине — «детская разминка» перед требованиями в будущем, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.
«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — пояснил Медведев.
Украина не готова вести переговоры с Россией в настоящее время, заявил 11 сентября президент страны Владимир Зеленский в интервью CNN.
В конце августа Медведев заявил, что у спецоперации России на Украине есть «полтора» сценария развития: достижение всех заявленных целей и «недвусмысленное признание» ее итогов Киевом или «военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации».
Объявляя о начале операции на Украине, президент Владимир Путин назвал ее целями «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины. В начале июля Медведев заявил, что в рамках операции удалось решить еще одну задачу — «с Россией стали считаться по-настоящему». «Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе. Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу «семерки», где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран», — заявлял замглавы Совбеза.
Он также подчеркивал, что действия России на Украине являются спецоперацией, а не войной, потому что ее цели ограничены, а удары, по его словам. наносятся только по военным целям. Медведев пояснял, что первая цель операции — защита жителей Донбасса, вторая — уничтожение «милитаристской машины» и «денацификация» этих регионов, чтобы «там не было националистов, которые продвигают абсолютно антироссийский, русофобский курс и пытаются столкнуть Россию и Украину».
«Поэтому цели этой операции ограничены», — подытожил Медведев.