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WSJ узнала о создании в США «группы тигров» для ускорения поставок оружия

Созданной в августе рабочей группе предстоит выявить причины неэффективности программы поставок оружия союзникам США и найти способы ускорить этот процесс, пишет газета

Пентагон стремится ускорить продажи американских вооружений иностранным союзникам, для этого была создана рабочая группа в августе, пишет Wall Street Journal.

По словам высокопоставленного чиновника Минобороны, так называемой группе «Тигр» предстоит выявить причины неэффективности программы поставок американского оружия, а также найти способы ускорить этот процесс.

Целью издание называет возможность лучше конкурировать с Китаем и пополнить запасы союзников, которые передали Украине свои вооружения.

Пентагон исключил угрозу боеготовности США из-за поставок оружия Киеву
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Фото:Global Look Press / Keystone Press Agency

В конце марта газета New York Times писала, что Белый дом сформировал команду для разработки плана ответных действий Вашингтона и его союзников на случай, если Москва применит ядерное оружие. Источники издания тогда поясняли, что речь идет о так называемой группе «Тигр». Так уже много лет обозначают оперативные группы по чрезвычайным ситуациям в Совете национальной безопасности США, отмечала газета. По данным NYT, предыдущий состав занимался разработкой сценариев введения жестких санкций, наращивания войск в странах НАТО и вооружения украинских войск.

В середине августа страны Балтии и Восточной Европы попросили Соединенные Штаты нарастить оборонное производство, чтобы ускорить выполнение заказов на оружие для сдерживания России. В частности, Польша ожидает обещанные американские зенитные ракетные комплексы Patriot, РСЗО HIMARS, истребители F-16 и танки Abrams, а Эстония хочет получить HIMARS и ударные беспилотники Reaper.

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Елена Чернышова
США поставки оружия
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