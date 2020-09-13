Рядом с домом главы ЦИК Белоруссии применили светошумовую гранату

Лидия Ермошина (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

У дома председателя ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной применили светошумовые гранаты, сообщает корреспондент РБК со ссылкой на очевидцев. О применении спецсредств во время разгона протестующих в районе Дрозды в Минске, где находится резиденция президента Александра Лукашенко, а также коттеджи высокопоставленных чиновников, в том числе Ермошиной, сообщают издание «Наша нива» в Telegram и «Еврорадио».

По данным издания «Наша нива», участников акции «Марш героев» в Дроздах разгоняли светошумовыми гранатами, есть задержанные.

«Еврорадио» отмечает, что силовики впервые после 11 августа использовали светошумовые гранаты для разгона людей. Как рассказал корреспондент «Еврорадио», люди пытались обойти кордон силовиков на проспекте Победителей через Дрозды, после чего туда были стянуты силы. Начались задержания, и послышались хлопки.

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова назвала «фейком» сообщения о применении светошумовых гранат в Минске, сообщает ТАСС.