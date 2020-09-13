Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Первые выборы в России во время пандемии. Главное Политика, 20:30 В МВД Белоруссии сообщили о 400 задержанных в Минске Политика, 20:29 Кокорин дебютировал за «Спартак» в дерби против ЦСКА Спорт, 20:21 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 20:18 О чем поговорить с британцами кроме дождя и чая РБК Стиль и glo, 20:15 В Волгограде назвали странным решение отменить матч «Ротор» — «Краснодар» Спорт, 20:07 Белорусское МВД объяснило разгон протестующих в Бресте с помощью водомета Общество, 19:59 Рядом с домом главы ЦИК Белоруссии применили светошумовую гранату Общество, 19:39 В Минске силовик в маске выстрелил в воздух во время протестов Политика, 19:36 В МВД заявили о массовых вбросах фейков в соцсетях во время выборов Политика, 19:33 Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при в Тоскане Спорт, 19:27 В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник» Политика, 19:16 Как Мещерский парк получил новый облик РБК и Imperial Garden, 19:00 ЦСКА играет со «Спартаком» в чемпионате России по футболу. Онлайн Спорт, 19:00
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Рядом с домом главы ЦИК Белоруссии применили светошумовую гранату

Лидия Ермошина
Лидия Ермошина (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

У дома председателя ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной применили светошумовые гранаты, сообщает корреспондент РБК со ссылкой на очевидцев. О применении спецсредств во время разгона протестующих в районе Дрозды в Минске, где находится резиденция президента Александра Лукашенко, а также коттеджи высокопоставленных чиновников, в том числе Ермошиной, сообщают издание «Наша нива» в Telegram и «Еврорадио».

По данным издания «Наша нива», участников акции «Марш героев» в Дроздах разгоняли светошумовыми гранатами, есть задержанные.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

«Еврорадио» отмечает, что силовики впервые после 11 августа использовали светошумовые гранаты для разгона людей. Как рассказал корреспондент «Еврорадио», люди пытались обойти кордон силовиков на проспекте Победителей через Дрозды, после чего туда были стянуты силы. Начались задержания, и послышались хлопки.

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова назвала «фейком» сообщения о применении светошумовых гранат в Минске, сообщает ТАСС.

Акция протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее в МВД сообщили о задержании 250 участников протестной акции в Минске. По данным милиции, на улицы вышли не более 3 тыс. человек. По данным «Нашей нивы», в протестных акциях в белорусской столице участвовали «сотни тысяч минчан», издание сообщает о сотнях задержанных.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Кроме Минска протестные акции проходили в Гомеле, Гродно, Бресте, Могилеве, Витебске, Жодино, Лиде, Новополоцке.

Теги: Белоруссия, массовые протесты
Материалы по теме
В Бресте применили водомет против протестующих
Общество
Белорусский СК завел дело после акции «Марш единства» в Минске
Общество
СК Белоруссии отказался заводить дела о насилии против протестующих
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter