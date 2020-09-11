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Протесты в Белоруссии ,  
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PandaDoc сообщила о блокировке своих белорусских счетов

Из-за этого 250 сотрудникам задерживают зарплаты, компания не может сделать налоговые и другие отчисления. Ранее четырех топ-менеджеров PandaDoc арестовали по обвинению в хищении на $40 тыс.
Микита Микадо
Микита Микадо (Фото: mikitamikado / Facebook)

Белорусские счета ИT-стартапа PandaDoc, чей основатель Микита Микадо поддержал протестующих в стране, заблокированы, из-за чего компания не может выплатить зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщили в самой компании.

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В августе Микадо на фоне протестов предложил материальную помощь сотрудникам силовых структур, которые решат уйти со службы. Для этого вместе с Белорусским фондом солидарности он создал инициативу Protect Belarus, куда поступили почти 600 заявок от силовиков.

В начале сентября в белорусский офис компании с обыском пришли сотрудники департамента финансовых расследований. После этого четырех топ-менеджеров PandaDoc арестовали по подозрению в хищении с использованием служебных полномочий. Следствие полагает, что они похитили бюджетные средства на сумму 107 тыс. белорусских рублей (около 3 млн российских рублей).

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«Счета компании заблокированы», — говорится в сообщении, в компании отметили, что к PandaDoc не поступало никаких претензий. По данным PandaDoc, они не могут выплатить зарплату более чем 250 сотрудникам, сделать отчисления в Фонд соцзащиты населения и заплатить налоги. «Эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в этом деле», — отметили в компании.

В PandaDoc пока не могут точно сказать, с чем связаны обвинения. Руководство стартапа полагает, что речь может идти о возврате сумм налоговых вычетов по НДС или о реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам. При этом в компании утверждают, что все эти процессы проходили в строгом соответствии с законодательством.

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В минский офис ИТ-компании PandaDoc пришли с обысками
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Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

PandaDoc отмечает, что зарплаты задержанных менеджеров фирмы существенно превышают размер вменяемых хищений. «А потому обвинение в распределении эквивалента $40 тыс. при риске получить от пяти до 12 лет не имеет вообще никакого смысла», — говорится в сообщении.

В стартапе отметили, что в Белоруссии началась волна переездов ИT-компаний в другие юрисдикции. По оценкам PandaDoc, это на 6,5% снизит ВВП страны.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии и обратился за комментарием в Министерство по налогам и сборам Белоруссии.

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Стартап PandaDoc был основан в 2011 году, головной офис компании находится в Сан-Франциско, но продукт для электронного документооборота разрабатывается в Минске. Компания является резидентом белорусского Парка высоких технологий.

Автор: Михаил Котляр
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Белоруссия, блокировка, IT
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В минский офис ИТ-компании PandaDoc пришли с обысками
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