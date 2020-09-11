PandaDoc сообщила о блокировке своих белорусских счетов

Из-за этого 250 сотрудникам задерживают зарплаты, компания не может сделать налоговые и другие отчисления. Ранее четырех топ-менеджеров PandaDoc арестовали по обвинению в хищении на $40 тыс.

Микита Микадо (Фото: mikitamikado / Facebook)

Белорусские счета ИT-стартапа PandaDoc, чей основатель Микита Микадо поддержал протестующих в стране, заблокированы, из-за чего компания не может выплатить зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщили в самой компании.

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В августе Микадо на фоне протестов предложил материальную помощь сотрудникам силовых структур, которые решат уйти со службы. Для этого вместе с Белорусским фондом солидарности он создал инициативу Protect Belarus, куда поступили почти 600 заявок от силовиков.

В начале сентября в белорусский офис компании с обыском пришли сотрудники департамента финансовых расследований. После этого четырех топ-менеджеров PandaDoc арестовали по подозрению в хищении с использованием служебных полномочий. Следствие полагает, что они похитили бюджетные средства на сумму 107 тыс. белорусских рублей (около 3 млн российских рублей).