Путин назначил нового главу Ненецкого автономного округа

Прежний руководитель региона Александр Цыбульский возглавил Архангельскую область. Юрий Бездудный был его заместителем с марта прошлого года

Александр Цыбульский и Юрий Бездудный (Фото: Екатерина Эстер / adm-nao.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым исполняющим обязанности главы Ненецкого автономного округа (НАО) стал Юрий Бездудный, сообщает пресс-служба Кремля.

Бездудный возглавил регион после отставки Александра Цыбульского, который другим указом президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области.

В соответствии с законодательством НАО главу региона утверждает Собрание депутатов. Трех кандидатов ему предлагает президент России при участии губернатора Архангельской области.

Бездудный с 18 марта прошлого года и до сегодняшнего дня был заместителем губернатора НАО. Он курировал аппарат администрации региона, а также несколько департаментов.

До 2007 года Бездудный служил в органах государственной безопасности. Затем он был заместителем главы городской администрации Брянска, а в 2014–2019 годах — заместителем главы администрации Одинцовского муниципального округа Московской области.