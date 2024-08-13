Байден отказался комментировать вторжение ВСУ в Курскую область

Джо Байден (Фото: Evan Vucci / Reuters)

Действующий президент США Джо Байден не стал комментировать вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

«Я бы предпочел не комментировать это публично», — ответил Байден на просьбу журналиста высказать свое мнение насчет атаки ВСУ на регион.

Ранее представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Украина вправе самостоятельно принимать решения о проведении каких-либо операций. Российский президент Владимир Путин назвал действия ВСУ «масштабной провокацией».

Нападение украинских военных на Курскую область произошло утром 6 августа, боевые действия продолжаются в регионе до сих пор. К вечеру 7 августа в регионе ввели режим ЧС, 9 августа ему придали федеральный характер.

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов региона. По его словам, власти не знают о судьбе около 2 тыс. человек, которые там находятся.

В тот же день Смирнов заявил, что эвакуации в Курской области подлежат около 180 тыс. человек, 121 тыс. из них уже выехали.

13 августа в ООН запросили у России доступ на территорию Курской области, чтобы собрать информацию о ситуации там.