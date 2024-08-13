Bloomberg сообщил о нескольких украинских сценариях нападения на Россию

США и ЕС «благословили» проведение операции ВСУ в Курской области, они не верят, что украинские силы смогут удержать территории, пишет Bloomberg. Вашингтон опроверг данные об участии в планировании или подготовке операции

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Украина рассматривала несколько вариантов атаки перед тем, как прорвать российско-украинскую границу в Курской области 6 августа, заявил Bloomberg западный чиновник, знакомый с планированием. По его словам, идея с прорывом границы обсуждалась длительное время перед операцией.

«Хотя администрация президента Джо Байдена и Европейский Союз благословили первое военное присутствие на российской земле после начала Второй мировой войны, союзники по НАТО до сих пор воздерживались от суждений», — пишет агентство.

Чиновник, связанный с западной разведкой, на условиях анонимности сказал агентству. что Киев не делился информацией о предстоящей атаке до тех пор, пока она не началась. Собеседник агентства отметил, что союзники по НАТО «не возражают против вторжения», но считают маловероятным, что украинским войскам удастся удержать российскую территорию.

Чиновник НАТО, осведомленный об операции в Курской области, заявил, что отвлечение опытных украинских военных от боевых действий, когда «российские войска приближаются к стратегическим позициям», может сделать ВСУ более уязвимыми. При этом, утверждает он, эта операция имеет решающее значение для демонстрации того, что «Киев может бросить вызов Кремлю».

Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге заявил, что Вашингтон не принимал участия ни в каком аспекте планирования или подготовки ВСУ к операции в Курской области.«Наша роль заключается в поддержке Украины в ее самообороне, особенно когда речь идет о защите от нападений или операций, которые могут проводиться непосредственно за границей. <...> Мы по-прежнему будем сосредоточены на обеспечении наших украинских партнеров всем необходимым для этого», — сказал он (цитата по Би-би-си).

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, в регионе ввели режим ЧС федерального значения, из приграничных районов эвакуируют людей. Также в Курской и соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По словам врио губернатора Алексея Смирнова, ВСУ проникли на 12 км вглубь Курской области, под их контролем находятся 28 населенных пунктов, там остались около 2 тыс. жителей. В результате атак в регионе погибли 12 мирных жителей, пострадал 121, в том числе десять детей, рассказал он 12 августа.

В Киеве называли целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто наносит удары по мирным жителям. По его версии, Украина выполняет волю Запада, который воюет с Россией «руками украинцев». Глава государства пообещал «достойный ответ», а главной задачей определил выдавливание ВСУ с российской территории, а затем прикрытие госграницы совместно с пограничными службами.

Путин также сказал, что одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза. О наращивании темпов наступления в Донбассе накануне отчиталось Минобороны России. Украинские военные рассказывали, что для операции в Курской области их сняли с позиций в «горячих точках», из Часова Яра и Торецка, которые скоро могут пасть.