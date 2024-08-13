Смог ли Трамп привлечь новые голоса своим возвращением в соцсеть Х Его беседа с Илоном Маском длилась около двух часов

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вернулся на платформу X: он дал интервью ее владельцу Илону Маску. Но кандидат от демократов Камала Харрис уже обходит его по рейтингам в ключевых штатах. Подробнее — в материале РБК

Дональд Трамп во время интервью с Илоном Маском в социальной сети X в Mar-a-Lago в Палм-Бич, Флорида, США (Фото: Margo Martin / X / Reuters)

Как Трамп вернулся в заблокировавшую его соцсеть

12 августа Илон Маск, владелец соцсети Х (бывший Twitter), взял интервью у 45-го президента США и нынешнего кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Разговор транслировался в сети X, где Трамп не появлялся с 2021 года. Совокупное количество прослушиваний достигло 1 млрд.

7 января 2021 года на фоне масштабных беспорядков в США, апофеозом которых стал штурм Капитолия, Twitter заблокировал личный аккаунт Дональда Трампа на 12 часов, потребовав удалить три твита, «нарушающих политику» компании. Речь шла о постах, посвященных результатам президентских выборов, на которых одержал победу Джо Байден. Вскоре администрация Twitter заметила новые сообщения в аккаунте Трампа, в связи с чем приняла решение заблокировать его навсегда из-за риска «подстрекательства к насилию». В 2022-м Илон Маск купил платформу и восстановил аккаунт Трампа, предварительно проведя опрос на своей странице, 52% участников которого высказались за возвращение Трампа в соцсеть. К тому времени экс-президент уже запустил собственную соцсеть Truth Social и не спешил возвращаться в Twitter, хотя во время президентства это был один из его основных каналов коммуникации со сторонниками. За день до интервью с Маском Трамп сделал множество постов в X.

Разговор Трампа и Маска продлился около двух часов. Беседа началась позже запланированного, поскольку, по словам владельца X, соцсеть подверглась массированной DDоS-атаке (опрошенные Би-би-си эксперты поставили эту версию под сомнение, потому что в целом X работал без сбоев).

Газета The New York Times (NYT) отмечает, что это интервью должно было стать триумфальным возвращением Трампа на площадку и придать новый импульс его предвыборной кампании, но аудитория ничего нового о взглядах экс-президента не узнала. Однако в любом случае, отмечает издание, Трамп получил доступ к популярному медиаресурсу, что позволит ему расширить свои агитационные возможности.

CNN также обращает внимание, что Трамп получил инструмент, который поможет ему распространять ложь и искажать факты, а Маск не стал оспаривать сомнительные утверждения, а рассыпался в комплиментах. Тем не менее, как отмечает телеканал, непоследовательность и постоянные метания Трампа во время разговора показали, почему возникают вопросы относительно его привлекательности для избирателей из колеблющихся штатов.

Согласно опубликованному 10 августа опросу NYT и исследовательского института Siena College, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис опережает Трампа на 4 процентных пункта в ключевых колеблющихся штатах — Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Вице-президента США там поддерживают 50% избирателей, в то время как экс-президента — 46%.

В штабе Харрис после завершения интервью обвинили Трампа в экстремизме. «Экстремизм Дональда Трампа и опасная повестка «Проекта 2025» — это черта, а не изъян его кампании», — заявил представитель штаба Джозеф Костелло. Критике подвергся и интервьюер: «Вся кампания Трампа служит таким людям, как Илон Маск, — самовлюбленным богачам, которые продадут средний класс, но которые не способны вести прямую трансляцию в 2024 году».

За что Трамп критиковал демократов

В начале беседы Маск отметил, что это обычный разговор, а не интервью, которое предполагает острые вопросы. «Я хочу подчеркнуть, что это просто беседа, и на самом деле она предназначена для того, чтобы просто понять, каков Дональд Трамп в общении», — заявил бизнесмен, который ранее официально поддержал кандидатуру республиканца на выборах. При завершении разговора он также отметил, что раньше не был сильно вовлечен в политику. Маск описал себя как «умеренного, а если не умеренного, то слегка левого», и добавил, что слушатели, которые классифицируют себя таким образом, должны поддержать Трампа. «Вы — путь к процветанию, а Камала — нет», — заключил Маск, выслушав обвинения Трампа в адрес демократов.

Трамп сфокусировался на критике в адрес нынешней администрации США, в том числе вновь обвинив ее в росте нелегальной миграции. Во время его президентства, сказал Трамп, уровень незаконных пересечений границы США и преступности был намного ниже, чем сейчас. «Если демократы победят на выборах, то следующий съезд придется проводить в Венесуэле, потому что все венесуэльские преступники уедут в США», — заявил Трамп, хотя и согласился с Маском в том, что не все мигранты плохие.

В декабре 2023-го на американской границе было зафиксировано рекордное с 2000 года число нелегальных мигрантов из Мексики — 225 тыс. человек. После этого в рамках соглашения Мехико и Вашингтона мексиканские власти усилили пограничный контроль — за первые четыре месяца 2024 года ими были задержаны 368 тыс. человек, что чуть меньше числа задержаний за весь 2023 год. В результате число нелегальных пересечений снизилось, хотя все еще остается на высоком уровне: в мае ежедневно границу пересекали около 3,8 тыс. мигрантов, в общей сложности были арестованы 180 тыс. человек.

Трамп пошутил, что именно нелегальная миграция спасла ему жизнь во время июльского покушения на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания), поскольку за несколько мгновений до первого выстрела он повернулся направо, чтобы посмотреть на таблицу со статистикой по нелегальной миграции в США, что уберегло его от прямого попадания пули.

По словам Трампа, покушение на него стало возможным из-за недостаточной координации между правоохранительными органами. Экс-президент пообещал, что его избирательная кампания вернется в Батлер.

Помимо проблем с нелегальной миграцией Трамп поставил в вину демократам исторически высокую инфляцию в США, из-за которой многие американцы не могут даже купить «полную тележку» продуктов в супермаркете.

Трамп выразил мнение, что нынешний президент Джо Байден отказался от участия в выборах в результате учиненного демократами переворота: «Это был переворот [против] президента Соединенных Штатов, он не хотел уходить, и они сказали: «Мы можем сделать это по-хорошему, а можем сделать это по-жесткому». Экс-президент добавил, что Байден уже «близок к стадии овоща» и едва может ходить.

По словам Трампа, вице-президент США Камала Харрис, которая официально стала кандидатом в президенты от демократов 6 августа, «будет еще хуже» в роли президента, поскольку придерживается радикально левых взглядов. Неоднократно обвинив Харрис в некомпетентности, Трамп неожиданно похвалил ее фотографию на обложке Time: на ней вице-президент выглядит «как самая красивая актриса из когда-либо живших» и «очень похожа на великую первую леди Меланию».

Трамп также повторил свои старые тезисы, что выборы 2020 года были сфальсифицированы, а уголовные дела против него — результат заговора демократической администрации, что создает «опасный прецедент», «поскольку может быть применено и к следующему [кандидату на пост главы государства]».

В США на Трампа открыто четыре уголовных дела. Его подозревают в неподобающем хранении секретных документов, в подлоге финансовой документации («дело Сторми Дэниелс»), в причастности к штурму конгресса в январе 2021 года, а также в попытке отменить итоги выборов в 2020 году. Ранее Трамп сказал, что, по его информации, Байден планирует приказать Минюсту прекратить два из этих дел. 14 августа Трамп должен предстать перед судом по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.

Что Трамп сказал о внешних вызовах США

Некомпетентность демократов выражается также в том, что ни Байден, ни Харрис не способны вести переговоры с лидерами ядерных держав, чтобы предотвратить «самую большую угрозу человечеству» — «ядерное потепление». «Нельзя допустить, чтобы из-за людей вроде Байдена случилась какая-нибудь глупость», — сказал Трамп.

Проводимая сейчас Белым домом политика может «привести к третьей мировой войне», предупредил он. Трамп рассказал, что 44-й президент США Барак Обама говорил ему, что самая большая угроза — это Северная Корея. Республиканец считает, что ему удалось предотвратить риск реальной эскалации, поскольку он несколько раз виделся с главой КНДР Ким Чен Ыном. Говоря про отношения с президентом России Владимиром Путиным и северокорейским лидером, Трамп отметил, что «люди внутри» самих США часто представляют большую угрозу, чем эти страны. Республиканец также заявил о своей надежде «поладить» с российским лидером в случае победы на выборах.

Еще Трамп допустил, что Китай может превзойти США по размеру ядерного арсенала в результате его нынешнего наращивания. «Россия и США первые, мы условно наравне, а Китай еще позади. Но они развиваются так быстро, что догонят нас раньше, чем кажется <…> И в конечном итоге, возможно, даже превзойдут нас», — предположил он, пообещав в случае своего возвращения в Белый дом создать в США эффективную систему ПВО по примеру израильского «Железного купола».

Трамп также затронул актуальные военные конфликты, однако не поделился конкретным планом по их разрешению. Экс-президент вновь заявил, что Израиль не подвергся бы нападению ХАМАС, если бы он был у власти. По его мнению, Иран также не решился бы и на атаку Израиля, которая ожидается в ближайшее время. «Когда я был президентом, они были в такой ситуации, что у них не было денег на ХАМАС. У них не было денег ни на один из инструментов террора», — заявил Трамп, отметив, что Тегеран готов к атаке лишь потому, что в США нет решительного президента. Заодно Трамп отметил, что «не сделает ничего плохого Ирану» в случае победы на выборах.

Недавно предвыборный штаб Трампа подвергся хакерской атаке. В ее организации республиканцы обвинили Иран, сославшись на отчет Microsoft от 9 августа, согласно которому иранские хакеры в июне отправили фишинговое электронное письмо высокопоставленному сотруднику, участвовавшему в президентской кампании. Хакеры получили различные документы — от юридических и судебных до внутренних обсуждений кампании. По мнению представителя штаба Трампа Стивена Чунга, цель этой атаки — «помешать выборам 2024 года и посеять хаос во всем демократическом процессе». 12 августа ФБР подтвердило, что расследует предполагаемые попытки взлома со стороны Ирана, целью которых были компьютеры помощника Трампа и советников кампании Байдена и Харрис.

Аналогичным образом республиканец прокомментировал и конфликт на Украине. «Я очень хорошо знаю Путина и очень хорошо с ним ладил. Он уважал меня, и он бы обсуждал Украину со мной, она была в центре его внимания. И я бы сказал: не делай этого», — сказал Трамп, имея в виду российскую военную операцию. По его словам, «никто не чувствует себя хуже из-за ситуации на Украине».

CNBC отмечает, что в этом интервью республиканец изменял риторику применительно к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его «порядочным человеком», хотя ранее говорил о нем как о «величайшем торговце» и обещал приостановить многомиллиардные выплаты Киеву. Трамп в этот раз не стал говорить о возможном сокращении помощи Украине в случае его прихода к власти, но вновь задался вопросом, почему европейские страны не планируют уравнять расходы за оборону с американскими. «Почему США платят за оборону Европы непропорционально больше, чем сама Европа? Это несправедливо, и с этим нужно разобраться», — отметил экс-президент.