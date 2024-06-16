Трамп пообещал разобраться с многомиллиардными выплатами Украине

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал положить конец многомиллиардным выплатам Украине в случае своей победы на выборах. Об этом он сообщил на предвыборном мероприятии в Детройте (штат Мичиган).

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, «величайший торговец из всех когда-либо живущих политиков». «Он уехал $60 млрд, а вернувшись домой, объявил, что ему нужно еще $60 млрд», — сказал он, пообещав разобраться с этим вопросом (цитата по Politico).

Трамп неоднократно критиковал Белый дом за оказание военной помощи Украине. В апреле он заявил, что республиканцы рассматривают возможность выдачи Киеву кредитов вместо «подарков в миллиарды долларов».

Месяцем ранее экс-президент отметил, что Европа тратит на Украину примерно на $100 млрд меньше, чем США. Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику, добавил политик.

Москва осуждает любую помощь Киеву. В Кремле подчеркивают, что поставки оружия не изменят исход конфликта и лишь затянут его.