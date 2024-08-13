ФСБ заподозрила сотрудницу воинской части в передаче информации Украине

Жительница Ростова поступила на службу в воинскую часть, где собирала сведения об арсеналах, базах и складах, и передавала эти данные представителю украинской разведки, с которым переписывалась в мессенджере, сообщает ФСБ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудницу одной из воинских частей в Южном военном округе заподозрили в госизмене, сообщает ФСБ, передает ТАСС. Ее задержали.

По версии ведомства, жительница Ростова-на-Дону по заданию Украины поступила на службу в часть в январе 2023 года. Она собирала данные об арсеналах, базах и складах, входящих в состав ЮВО, и передавала их Главному управлению разведки украинского Минобороны, утверждает ведомство.

ФСБ заявило, что женщина связывалась с представителем ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины) через мессенджер Signal. C 9 августа он заблокирован в России, Роскомнадзор объяснил это нарушением требований законодательства, «выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях».

В июле сотрудника предприятия военно-промышленного комплекса в Великом Новгороде обвинили в передаче ГУР данных о производимой там продукции военного назначения, а также воинских частях на территории региона. В том же месяце ФСБ задержала жителя Приморья, который, по данным службы, передавал Киеву данные «об уязвимых местах и способах выведения из строя» объектов в России.

В начале августа экс-директора по качеству Луховицкого авиационного завода Михаила Баранова приговорили к 9 годам колонии, признав виновным в госизмене, участии в преступном сообществе, краже в особо крупном размере и покушении на контрабанду вооружений. ФСБ заявляла, что он отправлял фотографии чертежей боевой техники на Украину. Баранов частично признал вину.

Ст. 275 Уголовного кодекса о госизмене предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения.