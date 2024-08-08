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Военная операция на Украине ,  
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Для обвиняемой в госизмене гражданке России и США запросили 15 лет

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Военная операция на Украине
Ксения Карелина
Ксения Карелина (Фото: Свердловский областной суд)

Гособвинение запросило 15 лет колонии общего режима для гражданки России и США Ксении Карелиной (в американских документах носит фамилию Хавана), которую обвиняют в государственной измене за перевод денег Вооруженным силам Украины. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов, его слова приводит ТАСС.

«Прокуратурой было запрошено наказание в виде 15 лет лишения свободы [в колонии] общего режима», — сказал он. Адвокат уточнил, что существует масса обстоятельств, смягчающих наказание, которые должен учесть суд. «Например, что она добровольно выдала свое мобильное устройство, хотя могла также осуществлять действия, направленные на воспрепятствование расследованию», — отметил Мушаилов.

Защита рассчитывает, что Карелиной назначат наказание ниже низшего предела, который по статье о госизмене составляет 12 лет.

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Дело Карелиной рассматривает судья Андрей Минеев, который ранее приговорил к 16 годам колонии за шпионаж репортера The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Его и еще 12 заключенных в России обменяли 1 августа.

Карелину задержали в феврале в Екатеринбурге. В ФСБ заявили, что она причастна к оказанию финансовой помощи ВСУ. По данным спецслужбы, с февраля 2022 года женщина «инициативно осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов». Карелина остается под стражей.

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