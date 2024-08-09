Роскомнадзор объяснил блокировку Signal в России

С сегодняшнего утра российские пользователи жаловались на сбои в работе мессенджера Signal. В Роскомнадзоре объявили, что приложение было заблокировано за «нарушения российского законодательства»

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Роскомнадзор сообщил РБК, что ограничил доступ к мессенджеру Signal «в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях».

Пользователи ранее 9 августа пожаловались на недоступность и сбои в работе мессенджера.

Signal считается одним из наиболее безопасных мессенджеров.

Signal — приложение для безопасного обмена мгновенными сообщениями и интернет-телефонии со свободным и открытым исходным кодом. В приложении Signal используется разработанный Open Whisper Systems протокол сквозного шифрования Signal Protocol. Благодаря этому механизму Signal считается одним из наиболее безопасных мессенджеров. Он также не принадлежит какой-либо корпорации — его разрабатывает одноименный некоммерческий фонд за счет пожертвований, говорится на сайте НКО.

Помимо Signal в России заблокированы соцсети компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), а также Х (бывший Twitter). Причиной блокировки принадлежащих Meta Instagram и Facebook стала публикация скриншота внутренней рассылки пресс-секретаря компании Энди Стоуна, в которой говорилось, что Meta временно сняла запрет на публикацию призывов к насилию в отношении российских военнослужащих, участвующих в военной операции на Украине, и руководителей России и Белоруссии.

Twitter был заблокирован в марте 2022 года из-за публикации запрещенных материалов. Роскомнадзор при этом обещал снять все ограничения, если соцсеть удалит запрещенные материалы и прекратит участие в «информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму».