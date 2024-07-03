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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала жителя Приморья за передачу информации разведке Украины

Жителя Приморья задержали за передачу ГУР данных о железнодорожных объектах
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ задержала жителя Приморского края, которого подозревают в передаче украинской разведке информации об уязвимостях железнодорожных объектов. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба регионального пограничного управления спецслужбы.

«Гражданин России оказывал консультационную помощь главному управлению разведки Министерства обороны Украины путем передачи сведений об уязвимых местах и способах выведения из строя объектов железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, против него заведено уголовное дело о госизмене — ст. 275 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

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Фото:Дмитрий Кандинский / Fotodom / Shutterstock

24 июня в Крыму оперативники задержали бывшего полицейского, который, по версии следствия, передавал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о гражданах из закрытых баз данных.

По данным источника «РИА Новости», мужчина раньше служил старшим следователем в управлении МВД по Крыму в Симферополе. Операцию по его задержанию проводила ФСБ. По информации Mash, злоумышленник передавал информацию СБУ с 2016 года. На него завели уголовное дело по статье о госизмене.

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Теги
ФСБ Приморский край задержание Украина госизмена железные дороги
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