ФСБ задержала жителя Приморья за передачу информации разведке Украины

Жителя Приморья задержали за передачу ГУР данных о железнодорожных объектах

ФСБ задержала жителя Приморского края, которого подозревают в передаче украинской разведке информации об уязвимостях железнодорожных объектов. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба регионального пограничного управления спецслужбы.

«Гражданин России оказывал консультационную помощь главному управлению разведки Министерства обороны Украины путем передачи сведений об уязвимых местах и способах выведения из строя объектов железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, против него заведено уголовное дело о госизмене — ст. 275 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

24 июня в Крыму оперативники задержали бывшего полицейского, который, по версии следствия, передавал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о гражданах из закрытых баз данных.

По данным источника «РИА Новости», мужчина раньше служил старшим следователем в управлении МВД по Крыму в Симферополе. Операцию по его задержанию проводила ФСБ. По информации Mash, злоумышленник передавал информацию СБУ с 2016 года. На него завели уголовное дело по статье о госизмене.