Жителя Великого Новгорода задержали по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали жителя Великого Новгорода, который работал на предприятии военно-промышленного комплекса (ВПК), по обвинению в госизмене, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ведомства по Новгородской области.

По версии следствия, новгородец «инициативно установил контакт» с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и в рамках задания передал ему сведения о воинских частях, расположенных в регионе. Подозреваемый также сообщил куратору информацию о месте своей работы, назначении и объемах выпускаемой на предприятии продукции.

Задержанный рассказал, что однажды сделал фотографию полицейского отделения и отправил куратору данные сервиса 2ГИС о нахождении воинской части. В ФСБ заявили, что новгородец также планировал передать украинской стороне «закрытые сведения» о продукции военного назначения, которую производили на предприятии, где он работал.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса), которая предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения. На вопрос, были ли его действия добровольными, подозреваемый ответил положительно и заявил, что раскаивается в содеянном.

В начале июля ФСБ задержала жителя Приморского края по подозрению в передаче украинской разведке информации «об уязвимых местах и способах выведения из строя» российских железнодорожных объектов. Против него также возбудили дело по статье о госизмене.