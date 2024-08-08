Бывший топ-менеджер авиазавода в Подмосковье получил срок за госизмену
Московский областной суд признал Михаила Баранова виновным по делу о госизмене, участии в преступном сообществе, краже в особо крупном размере и покушении на контрабанду вооружений и приговорил к девяти годам колонии строго режима, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Как уточнил «Коммерсантъ», речь идет о бывшем директоре по качеству Луховицкого авиационного завода (филиал Объединенной авиационной корпорации, выпускает самолеты-истребители МиГ).
Баранову вменяли ст. 275 (госизмена), ч. 1 ст. 210 (создание или руководство преступным сообществом для совершения тяжких или особо тяжких преступлений), ч. 4 ст. 158 (кража организованной группой в особо крупном размере), ч. 1 ст. 30 и ст. 226.1 УК (подготовка к контрабанде вооружений). Только по статье о государственной измене ему грозило до 20 лет лишения свободы.
«На основании ч.3 ст. 69 УК (назначение наказаний по совокупности преступлений — РБК) путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определено Баранову М.В. наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении суда. В отношении него также применили ограничение свободы на 1,5 года.
ФСБ сообщала о задержании директора по качеству авиационного завода в Подмосковье 13 сентября 2022 года. По данным ведомства, он имел доступ к технической документации с грифом «совершенно секретно» и передавал фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиатехники сотруднику «Одесского авиационного завода».
По итогам 2023 года число осужденных за госизмену составило 39 человек по сравнению с 16 приговорами в 2022-м.
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