Путин заявил о серьезном отношении к словам Трампа о мире на Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия серьезно относится к заявлениям бывшего президента США Дональда Трампа о готовности прекратить конфликт на Украине.

«То, что господин Трамп как кандидат в президенты [США] заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент России также отметил, что не знаком с конкретными предложениями экс-президента США.

Трамп неоднократно называл сроки урегулирования конфликта на Украине, которых он мог бы добиться на посту президента США. Последний раз он сделал это на предвыборных дебатах с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня.

Экс-президент сказал, что урегулирует «эту войну между Путиным и Зеленским еще в качестве избранного президента», прежде чем вступит в должность 20 января 2025 года.

Так, 7 апреля 2024 года в частной беседе Трамп рассказал о плане по завершению конфликта, который предусматривает оказание давления на Киев, чтобы тот уступил Крым и Донбасс Москве.

По словам Трампа, и Россия, и Украина «хотят сохранить лицо» и «хотят выхода» из конфликта. Он также отметил, что люди в некоторых частях Украины «были бы в порядке, если бы стали частью России».